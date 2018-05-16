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    Чемпіонат світу з хокею 2018: найкращі моменти 12-го ігрового дня (відео)

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    Головною несподіванкою стало невисоке третє місце в групі В збірної Канади
    Головною несподіванкою стало невисоке третє місце в групі В збірної Канади

    Найефектніші епізоди останнього туру групового етапу

    Міжнародна Федерація хокею вибрала найефектніші епізоди 12-го ігрового дня в межах чемпіонату світу, який проходить в Данії.

    Як відомо, у вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

    Чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:

    Швеція - Латвія

    Росія - Канада

    США - Чехія

    Фінляндія - Швейцарія

    чемпіонат світу хокей
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