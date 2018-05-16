Чемпіонат світу з хокею 2018: найкращі моменти 12-го ігрового дня (відео)
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Головною несподіванкою стало невисоке третє місце в групі В збірної Канади
Найефектніші епізоди останнього туру групового етапу
Міжнародна Федерація хокею вибрала найефектніші епізоди 12-го ігрового дня в межах чемпіонату світу, який проходить в Данії.
Як відомо, у вівторок, 15-го травня, завершився груповий етап чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:
Швеція - Латвія
Росія - Канада
США - Чехія
Фінляндія - Швейцарія