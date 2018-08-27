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    «Динамо» може підписати контракт із півзахисником турецького «Галатасарая» (відео)

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    Софіан Фегулі - «Динамо» може підписати контракт із півзахисником турецького «Галатасарая» (відео)
    Софіан Фегулі

    Кияни цікавилися гравцем, коли той ще грав зі іспанську «Валенсію»

    Півзахисник «Галатасарая» Софіан Фегулі може стати гравцем «Динамо».

    Про це повідомляє Fotospor.

    На засіданні правління турецького клубу було вирішено продати екс-гравця «Динамо» Юнеса Беланда і Софіана Фегулі.

    По Фегулі було вирішено звернутися до «Динамо», «Ренна» і «Олімпіакоса», які раніше просили «Галатасарай» про можливість трансферу.

    Беланда запропонують «Нанту», «Ніцці», «Айнтрахту» з Франкфурта, «Штутгарту» і «Монпельє», за який марокканець виступав раніше.

    Фегулі в минулому сезоні зіграв 31 матч, забив сім голів і зробив 10 асистів.

    28-річний алжирець раніше виступав за «Гренобль», «Валенсію», «Алмерію» і «Вест Гем».

    Фегулі грає переважно на позиції правого вінгера, також може закрити позиції під нападником і лівого вінгера.

    Transfermarkt оцінює його в 7,5 млн євро.

    Контракт з «Галатасараєм» закінчується влітку 2022 року.

    Зазначимо, що в грудні 2015 року повідомлялось про інтерес «Динамо» до Фегулі, коли той ще грав за «Валенсію».

    Джерело: ua.tribuna.com

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