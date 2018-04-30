Найстрашніше розсічення в історії поєдинків ММА (відео)
- Сьогодні, 19:29
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Фото: UFC
Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто - наче сокирою
Гетеборг, турнір Cage Warriors 93. Хейкон Фосс б'ється з Джеком Мейсоном і вже на другій хвилині бою потрапляє йому коліном в голову.
Мейсон залишається на ногах, але Хейкон продовжує його добивати. Суддя зупиняє бій: технічний нокаут.
Джек Мейсон не тільки програв достроково, але і отримав моторошне розсічення - його брову ніби розрубали сокирою.
Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто.