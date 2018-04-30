Найстрашніше розсічення в історії поєдинків ММА (відео)

Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто - наче сокирою

Гетеборг, турнір Cage Warriors 93. Хейкон Фосс б'ється з Джеком Мейсоном і вже на другій хвилині бою потрапляє йому коліном в голову. Мейсон залишається на ногах, але Хейкон продовжує його добивати. Суддя зупиняє бій: технічний нокаут. Джек Мейсон не тільки програв достроково, але і отримав моторошне розсічення - його брову ніби розрубали



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Фото: UFC

Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто - наче сокирою

Гетеборг, турнір Cage Warriors 93. Хейкон Фосс б'ється з Джеком Мейсоном і вже на другій хвилині бою потрапляє йому коліном в голову.

Мейсон залишається на ногах, але Хейкон продовжує його добивати. Суддя зупиняє бій: технічний нокаут.

Джек Мейсон не тільки програв достроково, але і отримав моторошне розсічення - його брову ніби розрубали сокирою.

Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто.