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    Найстрашніше розсічення в історії поєдинків ММА (відео)

    Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто - наче сокирою
    Гетеборг,  турнір Cage Warriors 93. Хейкон Фосс б'ється з Джеком Мейсоном і вже на другій хвилині бою потрапляє йому коліном в голову. Мейсон залишається на ногах, але Хейкон продовжує його добивати. Суддя зупиняє бій: технічний нокаут. Джек Мейсон не тільки програв достроково, але і отримав моторошне розсічення - його брову ніби розрубали
    • Сьогодні, 19:29
    • Розсилка
    Фото: UFC
    Фото: UFC

    Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто - наче сокирою

    Гетеборг,  турнір Cage Warriors 93. Хейкон Фосс б'ється з Джеком Мейсоном і вже на другій хвилині бою потрапляє йому коліном в голову.

    Мейсон залишається на ногах, але Хейкон продовжує його добивати. Суддя зупиняє бій: технічний нокаут.

    Джек Мейсон не тільки програв достроково, але і отримав моторошне розсічення - його брову ніби розрубали сокирою.

    Таке навіть в ММА зустрінеш нечасто.

    єдиноборства
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