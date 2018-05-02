  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Фанат у костюмі Бората вискочив на поле під час матчу у Чехії (відео)

    Смішний інцидент трапився у футбольному чемпіонаті Чехії
    Матч «Вікторія» - «Карвіна» став окрасою 26-го туру чемпіонату Чехії. Не стільки через гру, скільки через смішну витівку одного з уболівальників. На 72-й хвилині на поле вискочив чоловік у костюмі Бората (героя однойменного фільму – прим. «Главкома»). Хуліган смішно послизнувся, побачивши стюардів, які
    • Сьогодні, 10:44
    • Розсилка
    Фото Getty images
    Фото Getty images

    Смішний інцидент трапився у футбольному чемпіонаті Чехії

    Матч «Вікторія» - «Карвіна» став окрасою 26-го туру чемпіонату Чехії.

    Не стільки через гру, скільки через смішну витівку одного з уболівальників.

    На 72-й хвилині на поле вискочив чоловік у костюмі Бората (героя однойменного фільму – прим. «Главкома»).

    Хуліган смішно послизнувся, побачивши стюардів, які наближаються, та побіг геть. У вирішальний момент стюард спритним підкатом усе ж збив двійника Бората.

    «Вікторія» перемогла з рахунком 2:0. Команда з міста Пльзень випереджає переслідувачів на дев'ять очок за чотири тури до фінішу.

    Джерело: sport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Чехія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ