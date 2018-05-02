Фанат у костюмі Бората вискочив на поле під час матчу у Чехії (відео)
- Сьогодні, 10:44
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Фото Getty images
Смішний інцидент трапився у футбольному чемпіонаті Чехії
Матч «Вікторія» - «Карвіна» став окрасою 26-го туру чемпіонату Чехії.
Не стільки через гру, скільки через смішну витівку одного з уболівальників.
На 72-й хвилині на поле вискочив чоловік у костюмі Бората (героя однойменного фільму – прим. «Главкома»).
Хуліган смішно послизнувся, побачивши стюардів, які наближаються, та побіг геть. У вирішальний момент стюард спритним підкатом усе ж збив двійника Бората.
Viktoria Plzeň vs MFK Karviná 28/04/2018 pic.twitter.com/vOVt6CFmIa— Ultra Style (@ultrastyle01) 30 квітня 2018 р.
«Вікторія» перемогла з рахунком 2:0. Команда з міста Пльзень випереджає переслідувачів на дев'ять очок за чотири тури до фінішу.
Джерело: sport.ua