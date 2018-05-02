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    Форвард «Динамо» зізнався, що полюбляє симулювати порушення правил (відео)

    За його словами, футбол - це хитра гра, а подібним займається кожен
    Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін розповів, що полюбляє симулювати порушення правил у матчах. У цьому гравець зізнався у коментарі FootballHub. «Часто симулюю. Є моменти, коли ти бачиш, що вже відпустив м'яч, а позаду захисник, то падаєш – суддя свистить. Якщо просвистів – значить, ти добре все зробив», -
    • Сьогодні, 20:39
    • Розсилка
    Артем Бєсєдін
    Артем Бєсєдін

    За його словами, футбол - це хитра гра, а подібним займається кожен

    Нападник «Динамо» Артем Бєсєдін розповів, що полюбляє симулювати порушення правил у матчах.

    У цьому гравець зізнався у коментарі FootballHub.

    «Часто симулюю. Є моменти, коли ти бачиш, що вже відпустив м'яч, а позаду захисник, то падаєш – суддя свистить. Якщо просвистів – значить, ти добре все зробив», - зазначив він.

    «Футбол – дуже хитра гра, не я один симулюю. Зараз такий футбол, що цим займається кожен», – додав Бєсєдін.

    До слова, в активі 22-річного Бєсєдіна в поточному сезоні 8 голів за «Динамо» в усіх турнірах, з них 6 – у 2018 році.

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