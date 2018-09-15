Легендарний камерунський форвард Ето'О забив ефектний гол п'ятою у Катарі (відео)



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Самюель у свої 37 років ще показує клас

Відомий колишній нападник «Барселони», «Інтернаціонале» та «Челсі» Самюель Ето'О забив перший гол за новий клуб – «Катар СК».

37-річний камерунець п'ятою вразив ворота «Аль-Шаханії» у виїзному матчі 5-го туру чемпіонату Катару.

Однак це не допомогло команді Ето'О програла, яка у підсумку програла 2:3.

Ето’О є найкращим бомбардиром в історії збірної Камеруну. Чотири рази визнавався африканським футболістом року (2003, 2004, 2005, 2010).