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    Ломаченко показав свою феноменальну реакцію перед поєдинком з Лінаресом (відео)

    В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ
    Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в легкій вазі. Вже 12 травня дворазовий олімпійський чемпіон битиметься з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на арені «Медісон Сквер Гарден» і в разі перемоги стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато
    • Вчора, 12:28
    • Розсилка
    Василь Ломаченко. Фото: Klitchko-Brothers.com
    Василь Ломаченко. Фото: Klitchko-Brothers.com

    В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ

    Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в легкій вазі.

    Вже 12 травня дворазовий олімпійський чемпіон битиметься з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на арені «Медісон Сквер Гарден» і в разі перемоги стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

    В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ. Напередодні в Instagram Василя з'явилося відео, як він відпрацьовує свою реакцію. Виглядає дуже вражаюче.

    #LOMA

    Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

    Нагадаємо, що Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.

    бокс Василь Ломаченко
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