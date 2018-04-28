Ломаченко показав свою феноменальну реакцію перед поєдинком з Лінаресом (відео)

В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ

Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в легкій вазі. Вже 12 травня дворазовий олімпійський чемпіон битиметься з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на арені «Медісон Сквер Гарден» і в разі перемоги стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато



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Василь Ломаченко. Фото: Klitchko-Brothers.com

В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ

Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в легкій вазі.

Вже 12 травня дворазовий олімпійський чемпіон битиметься з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на арені «Медісон Сквер Гарден» і в разі перемоги стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ. Напередодні в Instagram Василя з'явилося відео, як він відпрацьовує свою реакцію. Виглядає дуже вражаюче.

#LOMA Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Апр 2018 в 12:17 PDT

Нагадаємо, що Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.