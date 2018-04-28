Ломаченко показав свою феноменальну реакцію перед поєдинком з Лінаресом (відео)
- Вчора, 12:28
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Василь Ломаченко. Фото: Klitchko-Brothers.com
В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправВасиль Ломаченко (10-1, 8 КО) продовжує підготовку до свого дебюту в легкій вазі.
Вже 12 травня дворазовий олімпійський чемпіон битиметься з Хорхе Лінаресом (44-3, 27 КО) на арені «Медісон Сквер Гарден» і в разі перемоги стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
В рамках тренувального табору українець виконує дуже багато різних вправ. Напередодні в Instagram Василя з'явилося відео, як він відпрацьовує свою реакцію. Виглядає дуже вражаюче.
Нагадаємо, що Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Лінаресом.