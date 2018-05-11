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    Ломаченко закликав українців відкинути сон і подивитися його бій з Лінаресом (відео)

    • Сьогодні, 08:00
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    Василь Ломаченко
    Василь Ломаченко

    Василь звернувся до своїх уболівальників

    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) закликав уболівальників подивитися його поєдинок з Хорхе Лінаресом, який відбудеться у ніч з суботи на неділю, 13 травня.

    Його відеозвернення було опубліковано в Instagram, передає Sport.ua.

    «Ви знаєте, є зимова риболовля, а є перегляд боксу ночами. І те, й інше справа – не зовсім комфортно, але приносить багато задоволення», - почав Ломаченко.

    «У ніч з 12 на 13 травня я постараюся порадувати вас, і повернутися в Україну з черговим трофеєм», - додав боксер.

    Орієнтовний час початку бою по Києву – 13 травня о 3:00.

    бокс Василь Ломаченко
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