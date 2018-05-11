Ломаченко закликав українців відкинути сон і подивитися його бій з Лінаресом (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко

Василь звернувся до своїх уболівальників

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) закликав уболівальників подивитися його поєдинок з Хорхе Лінаресом, який відбудеться у ніч з суботи на неділю, 13 травня.

Його відеозвернення було опубліковано в Instagram, передає Sport.ua.

«Ви знаєте, є зимова риболовля, а є перегляд боксу ночами. І те, й інше справа – не зовсім комфортно, але приносить багато задоволення», - почав Ломаченко.

«У ніч з 12 на 13 травня я постараюся порадувати вас, і повернутися в Україну з черговим трофеєм», - додав боксер.

Орієнтовний час початку бою по Києву – 13 травня о 3:00.