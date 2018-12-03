Мбаппе отримав приз найкращому молодому гравцю світу 2018 року (відео)
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Кіліан Мбаппе
19-річний нападник - перший в історії володар даної нагороди
Журнал France Football вибрав найкращого молодого гравця в світі (у віці до 21 року).
Ним став форвард «ПСЖ» і збірної Франції Кіліан Мбаппе.
19-річний нападник - перший в історії володар даної нагороди.
Приз носить ім'я Раймона Копашевськи (Копа), гравця збірної Франції на початку 20-го століття.
Élu par les anciens vainqueurs du Ballon d’Or, @KMbappe est le tout premier vainqueur du #KopaTrophy! #ballondor pic.twitter.com/PgY7yqJtwY— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.
На трофей також претендували Трент Александер-Арнолд, Патрік Кутроне, Крістіан Пулішич, Джастін Клюйверт і Джанлуїджі Доннарумма.
Джерело: Tribuna.com