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    Мбаппе отримав приз найкращому молодому гравцю світу 2018 року (відео)

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    Кіліан Мбаппе - Мбаппе отримав приз найкращому молодому гравцю світу 2018 року (відео)
    Кіліан Мбаппе

    19-річний нападник - перший в історії володар даної нагороди

    Журнал France Football вибрав найкращого молодого гравця в світі (у віці до 21 року).

    Ним став форвард «ПСЖ» і збірної Франції Кіліан Мбаппе.

    19-річний нападник - перший в історії володар даної нагороди.

    Приз носить ім'я Раймона Копашевськи (Копа), гравця збірної Франції на початку 20-го століття.

    На трофей також претендували Трент Александер-Арнолд, Патрік Кутроне, Крістіан Пулішич, Джастін Клюйверт і Джанлуїджі Доннарумма.

    Джерело: Tribuna.com

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