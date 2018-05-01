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    На чемпіонаті Європи зі сквошу жіноча збірна України виборола золото, чоловіки - бронзу (відео)

    Першість проходила в Латвії
    Жіноча збірна команда України виборола золото чемпіонату Європи зі сквошу, який 25-27 квітня відбувся в Ризі (Латвія). Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак та Юлія Жуковець стали переможницями змагань. Чоловіча збірна у складі Костянтина Рибальченка, Ярослава Багана, Валерія Федорука, Дениса Подворного та Дмитра Погребняка
    • Вчора, 15:19
    • Розсилка
    Чоловіча збірна України здобула перемогу в бронзовому фіналі над командою з Росії
    Чоловіча збірна України здобула перемогу в бронзовому фіналі над командою з Росії

    Першість проходила в Латвії

    Жіноча збірна команда України виборола золото чемпіонату Європи зі сквошу, який 25-27 квітня відбувся в Ризі (Латвія).

    Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак та Юлія Жуковець стали переможницями змагань.

    Чоловіча збірна у складі Костянтина Рибальченка, Ярослава Багана, Валерія Федорука, Дениса Подворного та Дмитра Погребняка - володарі бронзових нагород.

    Зазначимо, що сквош - це ігровий вид спорту з використанням відносно м'якого м'яча (не як в тенісі) і ракетки в закритому приміщенні.

    Гра (одиночна - два гравці, або парна - чотири), ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті.

    Латвія
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