На чемпіонаті Європи зі сквошу жіноча збірна України виборола золото, чоловіки - бронзу (відео)
- Вчора, 15:19
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Чоловіча збірна України здобула перемогу в бронзовому фіналі над командою з Росії
Першість проходила в Латвії
Жіноча збірна команда України виборола золото чемпіонату Європи зі сквошу, який 25-27 квітня відбувся в Ризі (Латвія).
Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак та Юлія Жуковець стали переможницями змагань.
Чоловіча збірна у складі Костянтина Рибальченка, Ярослава Багана, Валерія Федорука, Дениса Подворного та Дмитра Погребняка - володарі бронзових нагород.
Зазначимо, що сквош - це ігровий вид спорту з використанням відносно м'якого м'яча (не як в тенісі) і ракетки в закритому приміщенні.
Гра (одиночна - два гравці, або парна - чотири), ведеться спеціальними ракетками на оточеному з чотирьох сторін стінами корті.