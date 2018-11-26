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    НБА. Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (відео)

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    Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин - НБА. Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (відео)
    Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин

    Український баскетболіст набрав 8 очок та зробив 4 підбирання

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Шарлотт» - 125:123.

    Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію.

    Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин.

    За цей час український баскетболіст набрав 8 очок, зробив 1 асист, зробив 4 підбирання, 1 блок і 4 рази сфолив.

    Лень реалізував 3 з 7 кидків з гри, в тому числі 1 з 3 триочкових, а також 1 з 2 штрафних.

    Коефіцієнт його корисності склав 6 - це третій показник в матчі.

    Джерело: Tribuna.com

    баскетбол НБА Олексій Лень
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