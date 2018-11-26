НБА. Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (відео)



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Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин

Український баскетболіст набрав 8 очок та зробив 4 підбирання

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Шарлотт» - 125:123.

Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію.

Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин.

За цей час український баскетболіст набрав 8 очок, зробив 1 асист, зробив 4 підбирання, 1 блок і 4 рази сфолив.

Лень реалізував 3 з 7 кидків з гри, в тому числі 1 з 3 триочкових, а також 1 з 2 штрафних.

Коефіцієнт його корисності склав 6 - це третій показник в матчі.

Джерело: Tribuna.com