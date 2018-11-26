НБА. Лень допоміг «Атланті» перемогти «Шарлотт» (відео)
-
Розсилка
Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин
Український баскетболіст набрав 8 очок та зробив 4 підбирання
Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Шарлотт» - 125:123.
Ця перемога дозволила команді українця перервати свою 10-матчеву безвиграшну серію.
Українець провів на майданчику майже 15 з половиною хвилин.
За цей час український баскетболіст набрав 8 очок, зробив 1 асист, зробив 4 підбирання, 1 блок і 4 рази сфолив.
Лень реалізував 3 з 7 кидків з гри, в тому числі 1 з 3 триочкових, а також 1 з 2 штрафних.
Коефіцієнт його корисності склав 6 - це третій показник в матчі.
Джерело: Tribuna.com