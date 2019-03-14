  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розлючена голом «Барселона» наколотила «Ліону» повну торбу в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)

    • Розсилка
    Ліонель Мессі у цій грі виглядав нестримним - Розлючена голом «Барселона» наколотила «Ліону» повну торбу в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Ліонель Мессі у цій грі виглядав нестримним
    nemzetisport.hu

    Ліонель Мессі відзначився у цій грі дублем і двома результативними передачами

    «Барселона» зробила те, чого від неї й очікували. Після виїзної нічиєї 0:0 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонці на рідному «Камп Ноу» розтрощили ліонський «Олімпік» 5:1.

    Читайте також

    «Барселона» (Іспанія) - «Олімпік» (Ліон, Франція) - 5:1
    (перший матч - 0:0)

    Голи: 1:0 - Мессі (18). 2:0 - Філіппе Коутіньо (31). 2:1 - Тузар (58). 3:1 - Мессі (78). 4:1 - Херард Піке (81). 5:1 - Усман Дембеле (86)
    «Барселона»: тер Штеґен - Серхі Роберто, Херард Піке, Ленґле, Альба - Артур (Артуро Відаль, 74), Серхіо Бускетс, Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Усман Дембеле, 70). Тренер - Ернесто Вальверде
    «Олімпік»: Антоні Лопеш (Ґоржелен, 34) - Лео Дюбуа, Денайє, Марсело, Фернандо Марсал, Ферланд Менді (Максвел Корне, 77) - Ндомбеле, Фекір (к), Тузар - Мусса Дембеле, Депай (Бертран Траоре, 73). Тренер - Бруно Дженесіо
    Суддя: Марчиняк (Польща)
    Попередження: Ленґле (49) - Фернандо Марсал (33), Мусса Дембеле (45+4)
    13 березня. Барселона. Стадіон «Камп Ноу»

    Перший м'яч Ліонель Мессі забив, виконавши пенальті «паненкою». Заробив одинадцятиметровий Луїс Суарес, якого нерозсудливо вдарив по ногах Джейсон Денайє.

    А через три хвилини трапився епізод, який вплинув на подальший хід гри. Під час виходу на ворота Філіппе Коутіньо зітнкнувся з голкіпером суперників Антоні Лопешем. Португальця тривалий час приводили до тями, на поле він все ж повернувся. Але згодом таки попрохав заміну.

    Між тим, Луїс Суарес став також співавтором другого голу. Ще у ворота Лопеша. Каталонці вийшли вдвох проти воротаря і уругваєць викотив м'яч на порожні ворота Феліппе Коутіньо - 2:0.

    Вочевидь після того підопічні Ернесто Вальверде вважали справу зробленою і по перерві вкрай заспокоїлися. Як наслідок, після розіграшу кутового гості після серії помилок суперника таки спрямували м'яч у сітку - відзначився Люка Тузар.

    Цей м'яч лише розлютив «Барселону». Третій м'яч Мессі забив, перед тим посадивши одним рухом Денайє і Марсело на м'яке місце - 3:1. 

    Через лічені хвилини Мессі уже виступив у ролі асистента, а забивав центральний оборонець Херард Піке.

    Ще один асист Мессі видав на 86-й хвилині. На цей раз Ліонель створив ідеальні умови для Усмана Дембеле - 5:1.

    Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 16 березня і розпочнеться о 13:00 за київським часом. Через годину відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

     Читайте також: Гра м'язами: «Ліверпуль» здолав «Баварію» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліонель Мессі ФК Барселона Луїс Суарес Усман Дембеле Іван Ракітіч Херард Піке Серхіо Бускетс Ернесто Вальверде Хорді Альба Артур Артуро Відаль Марк-Андре тер Штеґен Клеман Ленґле ФК Олімпік (Ліон) Антоні Лопеш Філіппе Коутіньо Бруно Дженесіо Серхі Роберто Джейсон Денайє Лео Дюбуа Марсело Фернандо Марсал Люка Тузар Ферланд Менді Максвел Корне Мусса Дембеле Мемфіс Депай Бертран Траоре
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ