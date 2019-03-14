Розлючена голом «Барселона» наколотила «Ліону» повну торбу в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліонель Мессі у цій грі виглядав нестримним nemzetisport.hu

Ліонель Мессі відзначився у цій грі дублем і двома результативними передачами

«Барселона» зробила те, чого від неї й очікували. Після виїзної нічиєї 0:0 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів каталонці на рідному «Камп Ноу» розтрощили ліонський «Олімпік» 5:1.

Голи: 1:0 - Мессі (18). 2:0 - Філіппе Коутіньо (31). 2:1 - Тузар (58). 3:1 - Мессі (78). 4:1 - Херард Піке (81). 5:1 - Усман Дембеле (86)

«Барселона»: тер Штеґен - Серхі Роберто, Херард Піке, Ленґле, Альба - Артур (Артуро Відаль, 74), Серхіо Бускетс, Ракітіч - Мессі (к), Луїс Суарес, Філіппе Коутіньо (Усман Дембеле, 70). Тренер - Ернесто Вальверде

«Олімпік»: Антоні Лопеш (Ґоржелен, 34) - Лео Дюбуа, Денайє, Марсело, Фернандо Марсал, Ферланд Менді (Максвел Корне, 77) - Ндомбеле, Фекір (к), Тузар - Мусса Дембеле, Депай (Бертран Траоре, 73). Тренер - Бруно Дженесіо

Суддя: Марчиняк (Польща)

Попередження: Ленґле (49) - Фернандо Марсал (33), Мусса Дембеле (45+4)

13 березня. Барселона. Стадіон «Камп Ноу»

Перший м'яч Ліонель Мессі забив, виконавши пенальті «паненкою». Заробив одинадцятиметровий Луїс Суарес, якого нерозсудливо вдарив по ногах Джейсон Денайє.

А через три хвилини трапився епізод, який вплинув на подальший хід гри. Під час виходу на ворота Філіппе Коутіньо зітнкнувся з голкіпером суперників Антоні Лопешем. Португальця тривалий час приводили до тями, на поле він все ж повернувся. Але згодом таки попрохав заміну.

Між тим, Луїс Суарес став також співавтором другого голу. Ще у ворота Лопеша. Каталонці вийшли вдвох проти воротаря і уругваєць викотив м'яч на порожні ворота Феліппе Коутіньо - 2:0.

Вочевидь після того підопічні Ернесто Вальверде вважали справу зробленою і по перерві вкрай заспокоїлися. Як наслідок, після розіграшу кутового гості після серії помилок суперника таки спрямували м'яч у сітку - відзначився Люка Тузар.

Цей м'яч лише розлютив «Барселону». Третій м'яч Мессі забив, перед тим посадивши одним рухом Денайє і Марсело на м'яке місце - 3:1.

Через лічені хвилини Мессі уже виступив у ролі асистента, а забивав центральний оборонець Херард Піке.

Ще один асист Мессі видав на 86-й хвилині. На цей раз Ліонель створив ідеальні умови для Усмана Дембеле - 5:1.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 16 березня і розпочнеться о 13:00 за київським часом. Через годину відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.