П'ять клубів Прем'єр-ліги України в списку замішаних у договірних матчах

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МВС надало карту футбольних клубів, які потрапили в список замішаних у договірних матчах

МВС надало карту футбольних клубів, які потрапили в список замішаних у договірних матчах.

У цей список потрапили відразу п'ять клубів Прем'єр-ліги України - «Олександрія», «Ворскла», «Зоря», Зірка і «Олімпік».

Також серед них: «Волинь», «Говерла», «Прикарпаття», «Буковина», «Нива» Вінниця, «Колос» Ковалівка, «Оболонь», «Арсенал» Київ, «Десна», «Суми», «Нефтовик- Укрнафта»,« Гірник-Спорт», «Полтава», «Кремінь», «Черкаський Дніпро» ,«Інгулець», «Петриківка», «Нікополь»,«Геліос», «Металург»Запоріжжя», «Миколаїв», «Суднобудівник», «Реал-Фарма», «Перлина», «Балкани», «Енергія», «Таврія» ,«Кристал».

Зазначимо, що в списку немає «Маріуполя», який підозрювався після матчу з «Гірником-Спортом» главою комітету з етики та чесної гри Франческо Баранкою.

МВС говорило про 35 клубів, але на інфографіці їх всього 33, ще два клуби поки не названі.

МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договірні матчі, звинувачені представники «Сум» і «Миколаєва».