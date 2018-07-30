Роналду провів перше тренування в «Ювентусі» (відео)



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Кріштіану Роналду. Фото: ФК Ювентус

33-річний португалець прибув в розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізичну підготовку

Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся з відпустки після Чемпіонату світу-2018.

Вранці 33-річний португалець прибув в розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізичну підготовку, в ході яких тренери визначили план роботи на найближчі дні.

Роналду тренувався в залі разом з гравцями, які брали участь в плей-офф Чемпіонату світу і також вийшли з відпустки пізніше за інших.

Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

Bentancur , Douglas Costa , Cuadrado , Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo : primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) 30 июля 2018 г.

Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро.

Португалець уклав контракт на чотири роки.

Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.

Джерело: ua.tribuna.com