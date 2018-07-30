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    Роналду провів перше тренування в «Ювентусі» (відео)

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    Кріштіану Роналду. Фото: ФК Ювентус - Роналду провів перше тренування в «Ювентусі» (відео)
    Кріштіану Роналду. Фото: ФК Ювентус

    33-річний португалець прибув в розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізичну підготовку

    Новачок «Ювентуса» Кріштіану Роналду повернувся з відпустки після Чемпіонату світу-2018.

    Вранці 33-річний португалець прибув в розташування «Ювентуса» і пройшов тести на фізичну підготовку, в ході яких тренери визначили план роботи на найближчі дні.

    Роналду тренувався в залі разом з гравцями, які брали участь в плей-офф Чемпіонату світу і також вийшли з відпустки пізніше за інших.

    Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

    Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро.

    Португалець уклав контракт на чотири роки.

    Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.

    Джерело: ua.tribuna.com

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