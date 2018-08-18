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    Роналду пройшов обряд посвячення в «Ювентусі» (відео)

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    Кріштіану Роналду - Роналду пройшов обряд посвячення в «Ювентусі» (відео)
    Кріштіану Роналду

    Зірковому гравцю довелося співати

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду пройшов посвяту в гравці клубу.

    Португалець заспівав пісню стоячи на стільці перед іншими товаришами по команді.

    Дебют Роналду за «Ювентус» може відбудуться в матчі 1-го туру Серії А проти «К'єво».

    Зустріч пройде 18 серпня, о 19.00.

    Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.

    Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на чотири роки.

    Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.

    Джерело: ua.tribuna.com

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