Роналду пройшов обряд посвячення в «Ювентусі» (відео)
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Розсилка
Кріштіану Роналду
Зірковому гравцю довелося співати
Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду пройшов посвяту в гравці клубу.
Португалець заспівав пісню стоячи на стільці перед іншими товаришами по команді.
Дебют Роналду за «Ювентус» може відбудуться в матчі 1-го туру Серії А проти «К'єво».
Зустріч пройде 18 серпня, о 19.00.
Ronaldo's Juventus initiation (via @miralem_pjanic) pic.twitter.com/HKxGYeVKWU— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 августа 2018 г.
Нагадаємо, Роналду перейшов в «Ювентус» з «Реала» цього літа.
Трансфер оцінюється в 112 мільйонів євро. Португалець уклав контракт на чотири роки.
Його зарплата в Італії - 31 млн євро в рік.
Джерело: ua.tribuna.com