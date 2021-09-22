Суперкубок України: «Динамо» та «Шахтар» запросили своїх вболівальник на стадіон

Любителі футболу затамували подих перед українським «ель класіко». Очікується видовищна гра, проте командам вкрай необхідна підтримка на стадіоні.

Матч за Суперкубок країни завжди стоїть осібно для обох учасників, оскільки доля трофея визначається не на дистанції, а в одному поєдинку. Зазвичай він проводиться на старті сезону, однак зараз – після 8 турів чемпіонату.

Головним арбітром цього матчу призначено Андрія Коваленка з Полтави. 33-річний арбітр у цьому сезоні ще не судив матчі за участі «Динамо». Зате він був головним арбітром матчу за участі «гірників»: гру 7-го туру «Шахтар» – «Дніпро-1», яка відбулася 11 вересня і завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 2:0.

Матчі за участі «Динамо» Коваленко судив двічі протягом минулого сезону. Це були два матчі «біло-синіх» проти «Маріуполя» (2:1 та 0:0). Цікаво, що обидва рази кияни догравали матчі у меншості, після вилучень Руслана Нещерета та Карлоса де Пени.

«22 вересня на НСК «Олімпійський» у матчі за Суперкубок України приходь підтримати ДИНАМО у клубній атрибутиці! КИЇВ - це МИ!» - закликають «динамівці» у соцмережах.

«Шахтар» і «Динамо» вже 13 разів розігрували між собою Суперкубок. В основний час «гірники» перемагали тричі з однаковим рахунком 2:0 (у 2014, 2015 та 2017 роках). А до цього донеччани двічі після нічийного результату 1:1 вигравали в киян у серії пенальті (2005, 2008). Три останні роки трофей брали динамівці (2018, 2019, 2020).

Нагадаємо, минулого тижня суперники провели по два матчі. «Динамо» розписало мирову з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів (0:0) і в компенсований час вирвало перемогу над «Олександрією» в чемпіонаті України. «Шахтар» у єврокубку поступився «Шерифу» і розгромив «Маріуполь» – 5:0.

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