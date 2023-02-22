Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)
Українська фехтувальниця Емілі Конрад
фото: Facebook/Національна федерація фехтування України

Фехтувальниця з Києва перемогла на престижних змаганнях серед кадетів

Сьогодні, 22 лютого, у Таллінні (Естонія) українка Емілі Конрад виграла чемпіонат Європи з фехтування на шпагах серед кадетів. Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.

Минулого року Емілі взяла «бронзу» на Чемпіонаті Європи серед кадетів.

«15-річна киянка Емілі Конрад (тренер Наталія Конрад) обміняла минулорічну бронзу на золото-2023», – йдеться в повідомленні.

Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео) фото 1
фото: Національна федерація фехтування України

У другий день континентальної першості збірна України виграла одразу три медалі. Емілі Конрад виборола «золото» першості Європи, обігравши у фіналі в торішню чемпіонку Софію Просіну з Латвії. Підсумковий рахунок – 15:6.

Також зазначається, що українці Андрій Черкашин та Анна Максименко зуміли дійти до півфінальних стадій турніру, вигравши бронзові нагороди.

Українська фехтувальниця Анна Максименко
Українська фехтувальниця Анна Максименко
фото: Національна федерація фехтування України

«Вихованка Львівської академії фехтування Анна Максименко (тренери – Зоряна Семеряк і Андрій Орліковський) додала до звання віцечемпіонки світу серед кадеток бронзу континентальної першості. На третю сходинку п’єдесталу зійшов в особистих змаганнях з фехтування на рапірах 16-річний вихованець ДЮСШ «Армієць» Андрій Черкашин», – додала пресслужба.

Український рапірист Андрій Черкашин
Український рапірист Андрій Черкашин
фото: Національна федерація фехтування України

Змагання продовжаться завтра, 23 лютого, і завершаться особистими стартами серед кадетів.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції, накладені на спортсменів Росії та Білорусі у зв'язку зі збройною агресією проти України.

До слова, раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

Крім того, жіноча та чоловіча боксерські національні команди бойкотуватимуть участь у чемпіонаті світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів. 

Теги: чемпіонат Європи Естонія Збірна України Фехтування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращим результатом України на Чемпіонаті світу стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті
Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону
19 лютого, 19:25
Естонія знає, де взяти кошти на мільйон боєприпасів для України
Естонія знає, де взяти кошти на мільйон боєприпасів для України
16 лютого, 22:22
США збираються розгорнути у Європі центр навчання військових на Himars
США збираються розгорнути у Європі центр навчання військових на Himars
9 лютого, 20:11

Відео

Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)
Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)
Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону (відео)
Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону (відео)
Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)
Футболіст збірної України прибув до Франції, щоб завершити гучний трансфер (відео)
Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)
Маскування на вулицях Нью-Йорка: форвард Мбаппе став героєм вірусного ролика (відео)
Переплутав континенти: зірковий Роналду зганьбився на пресконференції (відео)
Переплутав континенти: зірковий Роналду зганьбився на пресконференції (відео)
У футболіста стався серцевий напад під час матчу американської ліги (відео)
У футболіста стався серцевий напад під час матчу американської ліги (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9582
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8145
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7135
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6967
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6680
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту