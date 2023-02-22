Українська шпажистка виграла чемпіонат Європи (відео)

Фехтувальниця з Києва перемогла на престижних змаганнях серед кадетів

Сьогодні, 22 лютого, у Таллінні (Естонія) українка Емілі Конрад виграла чемпіонат Європи з фехтування на шпагах серед кадетів. Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого року Емілі взяла «бронзу» на Чемпіонаті Європи серед кадетів.

«15-річна киянка Емілі Конрад (тренер Наталія Конрад) обміняла минулорічну бронзу на золото-2023», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: Національна федерація фехтування України

У другий день континентальної першості збірна України виграла одразу три медалі. Емілі Конрад виборола «золото» першості Європи, обігравши у фіналі в торішню чемпіонку Софію Просіну з Латвії. Підсумковий рахунок – 15:6.

Також зазначається, що українці Андрій Черкашин та Анна Максименко зуміли дійти до півфінальних стадій турніру, вигравши бронзові нагороди.

Українська фехтувальниця Анна Максименко фото: Національна федерація фехтування України

«Вихованка Львівської академії фехтування Анна Максименко (тренери – Зоряна Семеряк і Андрій Орліковський) додала до звання віцечемпіонки світу серед кадеток бронзу континентальної першості. На третю сходинку п’єдесталу зійшов в особистих змаганнях з фехтування на рапірах 16-річний вихованець ДЮСШ «Армієць» Андрій Черкашин», – додала пресслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український рапірист Андрій Черкашин фото: Національна федерація фехтування України

Змагання продовжаться завтра, 23 лютого, і завершаться особистими стартами серед кадетів.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі санкції, накладені на спортсменів Росії та Білорусі у зв'язку зі збройною агресією проти України.

До слова, раніше МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань.

Крім того, жіноча та чоловіча боксерські національні команди бойкотуватимуть участь у чемпіонаті світу-2023 через допуск до змагань білоруських і російських спортсменів.