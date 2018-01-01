Український нападник Селезньов відзначився дублем у матчі з «Коньяспором» (відео)

Всього за «Акхісар Беледіє» Селезньов відзначився вже чотирма голами

Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов забив два голи в ворота «Коньяспора» (3:0). Спочатку він відкрив рахунок у матчі на 15-й хвилині, замкнувши головою передачу Байрама. Потім українець подвоїв перевагу своєї команди на 68-й хвилині, пробивши з кута воротарського після пасу Челіка. Це четвертий гол Селезньова за



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Фото: ФК «Акхісар Беледіє»

Всього за «Акхісар Беледіє» Селезньов відзначився вже чотирма голами

Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов забив два голи в ворота «Коньяспора» (3:0).

Спочатку він відкрив рахунок у матчі на 15-й хвилині, замкнувши головою передачу Байрама.

Потім українець подвоїв перевагу своєї команди на 68-й хвилині, пробивши з кута воротарського після пасу Челіка.

Це четвертий гол Селезньова за «Акхісар Беледіє» в дев'яти матчах у всіх турнірах.

Також на його рахунку дві гольові передачі.