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    Український нападник Селезньов відзначився дублем у матчі з «Коньяспором» (відео)

    Всього за «Акхісар Беледіє» Селезньов відзначився вже чотирма голами
    Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов забив два голи в ворота «Коньяспора» (3:0). Спочатку він відкрив рахунок у матчі на 15-й хвилині, замкнувши головою передачу Байрама. Потім українець подвоїв перевагу своєї команди на 68-й хвилині, пробивши з кута воротарського після пасу Челіка. Це четвертий гол Селезньова за
    • Сьогодні, 22:15
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    Фото: ФК&nbsp;&nbsp;&laquo;Акхісар Беледіє&raquo;
    Фото: ФК  «Акхісар Беледіє»

    Всього за «Акхісар Беледіє» Селезньов відзначився вже чотирма голами

    Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов забив два голи в ворота «Коньяспора» (3:0).

    Спочатку він відкрив рахунок у матчі на 15-й хвилині, замкнувши головою передачу Байрама.

    Потім українець подвоїв перевагу своєї команди на 68-й хвилині, пробивши з кута воротарського після пасу Челіка.

    Це четвертий гол Селезньова за «Акхісар Беледіє» в дев'яти матчах у всіх турнірах.

    Також на його рахунку дві гольові передачі.

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