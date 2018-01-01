Український нападник Селезньов відзначився дублем у матчі з «Коньяспором» (відео)
- Сьогодні, 22:15
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Фото: ФК «Акхісар Беледіє»
Всього за «Акхісар Беледіє» Селезньов відзначився вже чотирма голами
Нападник «Акхісар Беледіє» Євген Селезньов забив два голи в ворота «Коньяспора» (3:0).
Спочатку він відкрив рахунок у матчі на 15-й хвилині, замкнувши головою передачу Байрама.
Потім українець подвоїв перевагу своєї команди на 68-й хвилині, пробивши з кута воротарського після пасу Челіка.
Це четвертий гол Селезньова за «Акхісар Беледіє» в дев'яти матчах у всіх турнірах.
Також на його рахунку дві гольові передачі.