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    Як пілоти Red Bull Racing не поділили трасу на Гран Прі Азербайджану (відео)

    Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен зіткнулися та завершили гонку
    Однією з найцікавіших подій Гран Прі Азербайджану у перегонах класу Формула-1 стало зіткнення пілотів Red Bull Racing між собою. На 40-му колі Даніель Ріккардо намагався випередити Макса Ферстаппена. Але у підсумку машини зіткнулися, і обидва гонщики вибули з боротьби. Нідерландець не залишив австралійцю траєкторію для обгону та різко
    • Сьогодні, 10:34
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    Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен зіткнулися та завершили гонку

    Однією з найцікавіших подій Гран Прі Азербайджану у перегонах класу Формула-1 стало зіткнення пілотів Red Bull Racing між собою.

    На 40-му колі Даніель Ріккардо намагався випередити Макса Ферстаппена.

    Але у підсумку машини зіткнулися, і обидва гонщики вибули з боротьби.

    Нідерландець не залишив австралійцю траєкторію для обгону та різко загальмував, внаслідок чого Даніель врізався у Макса.

    Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

    Стюарди гонки вирішили, що кожен з пілотів винен в інциденті по-своєму.

    Хоча спочатку інцидент ініціював Ферстаппен, вина лежить і на його напарника.

    Азербайджан Автоспорт Формула-1
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