Як пілоти Red Bull Racing не поділили трасу на Гран Прі Азербайджану (відео)

Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен зіткнулися та завершили гонку

Однією з найцікавіших подій Гран Прі Азербайджану у перегонах класу Формула-1 стало зіткнення пілотів Red Bull Racing між собою. На 40-му колі Даніель Ріккардо намагався випередити Макса Ферстаппена. Але у підсумку машини зіткнулися, і обидва гонщики вибули з боротьби. Нідерландець не залишив австралійцю траєкторію для обгону та різко