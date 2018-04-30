Як пілоти Red Bull Racing не поділили трасу на Гран Прі Азербайджану (відео)
- Сьогодні, 10:34
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Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен зіткнулися та завершили гонку
Однією з найцікавіших подій Гран Прі Азербайджану у перегонах класу Формула-1 стало зіткнення пілотів Red Bull Racing між собою.
На 40-му колі Даніель Ріккардо намагався випередити Макса Ферстаппена.
Але у підсумку машини зіткнулися, і обидва гонщики вибули з боротьби.
Нідерландець не залишив австралійцю траєкторію для обгону та різко загальмував, внаслідок чого Даніель врізався у Макса.
Стюарди гонки вирішили, що кожен з пілотів винен в інциденті по-своєму.
Хоча спочатку інцидент ініціював Ферстаппен, вина лежить і на його напарника.