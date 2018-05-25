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    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)

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    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)

    Команда заздалегідь забронювала декілька поверхів в готелі «Опера»

    Ввечері 24 травня мадридський «Реал» прибув до Києва на фінальну гру Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля».

    Команда заздалегідь забронювала декілька поверхів в готелі «Опера».

    По приїзду в готель «Реал» зустріли тисячі фанатів.

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    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)
    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)
    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)
    Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)
    xsport.ua

    «Ліверпуль» трохи раніше «Реал» прибув до Києва.

    Команда зупинився в готелі InterContinental.

    Фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» пройде 26 травня в Києві.

    Початок - о 21.45.

    Джерело: xsport.ua

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