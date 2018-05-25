Як тисячі фанатів зустріли мадридський «Реал» в Києві (фото, відео)
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Команда заздалегідь забронювала декілька поверхів в готелі «Опера»
Ввечері 24 травня мадридський «Реал» прибув до Києва на фінальну гру Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля».
Команда заздалегідь забронювала декілька поверхів в готелі «Опера».
По приїзду в готель «Реал» зустріли тисячі фанатів.
#APorLa13— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 24 мая 2018 г.
¡Gran recibimiento de los #RMFans en nuestro hotel de Kiev! pic.twitter.com/tj2dQVj7Tu
«Ліверпуль» трохи раніше «Реал» прибув до Києва.
Команда зупинився в готелі InterContinental.
Фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» і «Ліверпулем» пройде 26 травня в Києві.
Початок - о 21.45.
Джерело: xsport.ua