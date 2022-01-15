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    Американці сказала «ні» електромобілям. Оприлюднено несподіване дослідження

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    Переважна більшість американців не готова купувати електромобілі - Американці сказала «ні» електромобілям. Оприлюднено несподіване дослідження
    Переважна більшість американців не готова купувати електромобілі
    фото з відкритих джерел

    Дослідження Deloitte демонструє, що майже 70% американців не готові до переходу на електромобілі

    Переважна більшість американців не готова купувати електромобілі. Про це свідчить дослідження консалтингової компанії Deloitte.

    За даними експертів, близько 70% населення США при покупці наступного автомобіля оберуть модель з двигуном внутрішнього згоряння. І лише 5% американців впевнені, що пересядуть на електромобіль.

    Американців не влаштовує дальність ходу електромобілів, а також обмежена кількість зарядних станцій.

    Окрім того, лише 17% опитаних жителів США обрали б гібридну модель.

    Втім, є країни, в яких ситуація дещо інша. Наприклад, у Німеччині голоси між електричною силовою установкою та ДВЗ розділені приблизно порівну, тоді як в Кореї та Японії автомобілям на електротязі віддають перевагу більшість жителів.

    Для порівняння: за електромобіль проголосували 23% корейців, 17% німців та 15% китайців.

    Також опитування показало, що автомобілісти Японії, Індії та США хочуть заряджати свої електрокари вдома, тоді як в Кореї віддають перевагу громадським зарядним станціям.

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    Теги: Електромобілі
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    Американці сказала «ні» електромобілям. Оприлюднено несподіване дослідження