Американці сказала «ні» електромобілям. Оприлюднено несподіване дослідження

Дослідження Deloitte демонструє, що майже 70% американців не готові до переходу на електромобілі

Переважна більшість американців не готова купувати електромобілі. Про це свідчить дослідження консалтингової компанії Deloitte.

За даними експертів, близько 70% населення США при покупці наступного автомобіля оберуть модель з двигуном внутрішнього згоряння. І лише 5% американців впевнені, що пересядуть на електромобіль.

Американців не влаштовує дальність ходу електромобілів, а також обмежена кількість зарядних станцій.

Окрім того, лише 17% опитаних жителів США обрали б гібридну модель.

Втім, є країни, в яких ситуація дещо інша. Наприклад, у Німеччині голоси між електричною силовою установкою та ДВЗ розділені приблизно порівну, тоді як в Кореї та Японії автомобілям на електротязі віддають перевагу більшість жителів.

Для порівняння: за електромобіль проголосували 23% корейців, 17% німців та 15% китайців.

Також опитування показало, що автомобілісти Японії, Індії та США хочуть заряджати свої електрокари вдома, тоді як в Кореї віддають перевагу громадським зарядним станціям.