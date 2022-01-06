Американці розробили революційну батарею для електромобілів

Нова батарея від американського стартапу дозволяє збільшити запас ходу вдвічі

Американський стартап ONE створив батарею, яка дозволила збільшити запас ходу електромобіля Tesla Model S майже вдвічі. Обладнаний революційним акумулятором електромобіль зміг проїхати на одній зарядці 1210 кілометрів. Тоді як паспортний показник седана – 650 кілометрів (за циклом EPA).

Батарею було протестовано у грудні 2021 року у США. Під час випробувань електромобіль рухався із середньою швидкістю близько 88 км/год.

Для випробувань вибрали Tesla Model S, тому що «цей автомобіль має високу ефективність і досить великий відсік для акумулятора», в якому достатньо місця для встановлення батареї.

Акумулятор має компактніший і менш дорогий у виробництві корпус, а також дозволяє накопичувати більше енергії, ніж теперішні аналоги.

Генеральний директор ONE Муджиб Іджаз заявив, що компанія планує розпочати масове виробництво батарей аналогічної ємності до кінця 2023 року. Наразі невідомо, для яких автомобілів будуть доступні батареї.

Днями також було представлено електромобіль з рекордним запасом ходу.