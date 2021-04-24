Американські експерти назвали Tesla технічно відсталою

Експерти Consumer Reports зазначили, що Tesla відстає від General Motors та Ford з технічної точки зору

Компанія Tesla сильно відстає від багатьох інших виробників – наприклад, General Motors або Ford. Такого висновку дійшли експерти Consumer Reports, американської некомерційної організації, що займається дослідженням споживчих ринків.

Таку заяву зробив глава департаменту Consumer Reports з тестування автомобілів Джейк Фішер після тестування електричного кросовера Tesla Model Y 2020 року випуску. Після гучної аварії, експерти вирішили з’ясувати, чи можна надурити автопілот електромобіля. Як з’ясувалося, це можна зробити без зайвих труднощів.

Фішер сів поверх пристебнутого паска безпеки, включив автопілот, коли електрокар рухався по треку, і знизив швидкість до нуля. Потім він повісив невеликий вантаж на рульове колесо, щоб зімітувати вага руки водія.

Після цього Фішер пересів на пасажирське сидіння, при цьому не відкриваючи дверей - це відключило б автопілот. Використовуючи перемикачі на кермі, які дозволяють управляти безліччю функцій, включаючи швидкість, експерту вдалося розігнати «Теслу», а потім знову зупинити. Електрокар проїхав з порожнім водійським сидінням близько 800 метрів.

«Машина їхала, не помічаючи, що в кріслі водія нікого немає, що ніхто не тримає кермо і що на сидінні немає ваги. Страшно усвідомлювати, наскільки легко обійти існуючі заходи безпеки. Їх явно недостатньо », - заявив Фішер за підсумками експерименту.

Американець зазначив, що на відміну від «Тесли», GM і Ford використовують мініатюрні камери, які розрізняють рухи голови і очей водія і стежать за тим, щоб він дивився на дорогу. Обдурити ці системи за допомогою вантажу на кермі навряд чи б вдалося.

Tesla Model 3 і Model Y теж оснащуються салонним камерами, проте їх призначення інше: вони знімають водія перед аварією, щоб допомогти автовиробникові «удосконалювати системи безпеки».

Нагадаємо, у квітні 2021 року в США електромобіль Tesla Model S врізався в дерево на швидкості 160 кілометрів за годину. Під час аварії за кермом нікого не було. Два пасажири електромобіля загинули.

Після аварії глава компанії Ілон Маск заявив, що на момент ДТП автопілот не працював. Але експерти вирішили перевірити, чи можна взагалі надурити електромобіль та змусити його рухатися без водія. Як виявилося, це можливо.