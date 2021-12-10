Американську владу примусово переводять на електромобілі

Автопарк уряду США буде переведено на електротягу у найближчі шість років

Федеральний автопарк уряду США, який налічує понад 645 тис. транспортних засобів, буде переведено на електротягу до 2035 року. А парк легковиків стане повністю електричним у 2027 році. Відповідний указ вже підписав прецедент США Джозеф Байден.

Цей крок планувався давно. Але нарешті він офіційно оголошений. У заяві Білого дому сказано, що таким чином вдасться зменшити викиди в атмосферу. Також це стане формою інвестицій в американські проекти електромобілів.

«Президент спирається на зусилля всього уряду для подолання кліматичної кризи таким чином, щоб створити добре оплачувані робочі місця, розвинути промисловість і зробити країну більш економічно конкурентоспроможною», – сказано у заяві Білого дому.

Очікується, що автопарк транспортних засобів федерального уряду стане найбільшим парком транспортних засобів з електричним приводом. Щоб зробити це можливим, уряд працюватиме з американськими автовиробниками, а також з виробниками акумуляторів та зарядного обладнання.

На початку 2021 року газета Washington Post повідомила, що федеральний уряд США використовує близько 200 тис. легкових автомобілів, 47 000 фургонів, 847 машин швидкої допомоги, три лімузини і 78,5 тис. великотоннажних вантажівок.