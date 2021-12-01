На українському ринку знову продаватимуться автомобілів китайської компанії Geely

В Україну повертається відома китайська марка автомобілів – Geely. Українським дистриб’ютором бренду стане корпорація «Укравто».

Які саме моделі Geely першими приїдуть в Україну, поки що невідомо. Однак можна припустити, що компанія почне з найпопулярнішого сегменту – компактний кросоверів. А це означає, що, перш за все, варто чекати на такі моделі, як Atlas та Coolray.

Також має з’явитися і бюджетний седан Geely Emgrand, який колись непогано продавався в Україні.

Головним конкурентом Geely на нашому ринку стане Chery, кросовери якої зараз непогано продаються, що дозволило компанії увійти до топ-10 улюблених автомобільних брендів українців.

Також на українському ринку зараз представлено ще декілька китайських виробників легкових автомобілів: Haval, Jac та FAW. Але помітним попитом вони не користуються. І загалом якось на об’єми продажів нових автомобілів суттєво не впливають.

Автомобілі яких марок найчастіше українці купували у листопаді 2021 року – дивіться за цим посиланням.