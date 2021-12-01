  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україну повертається відома китайська марка автомобілів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кросовер Coolray - найпопулярніша модель Geely - В Україну повертається відома китайська марка автомобілів
    Кросовер Coolray - найпопулярніша модель Geely
    фото з відкритих джерел

    На українському ринку знову продаватимуться автомобілів китайської компанії Geely

    В Україну повертається відома китайська марка автомобілів – Geely. Українським дистриб’ютором бренду стане корпорація «Укравто».

    Які саме моделі Geely першими приїдуть в Україну, поки що невідомо. Однак можна припустити, що компанія почне з найпопулярнішого сегменту – компактний кросоверів. А це означає, що, перш за все, варто чекати на такі моделі, як Atlas та Coolray.

    Також має з’явитися і бюджетний седан Geely Emgrand, який колись непогано продавався в Україні.

    Головним конкурентом Geely на нашому ринку стане Chery, кросовери якої зараз непогано продаються, що дозволило компанії увійти до топ-10 улюблених автомобільних брендів українців.

    Також на українському ринку зараз представлено ще декілька китайських виробників легкових автомобілів: Haval, Jac та FAW. Але помітним попитом вони не користуються. І загалом якось на об’єми продажів нових автомобілів суттєво не впливають.

    Автомобілі яких марок найчастіше українці купували у листопаді 2021 року – дивіться за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: кросовери Geely авторинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну повертається відома китайська марка автомобілів