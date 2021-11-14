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    Китайці анонсували електромобіль з рекордним запасом ходу

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    Китайці обіцяють запас ходу на рівні тисячі кілометрів - Китайці анонсували електромобіль з рекордним запасом ходу
    Китайці обіцяють запас ходу на рівні тисячі кілометрів
    фото з відкритих джерел

    Китайці обіцяють незабаром презентувати електричний кросовер із запасом ходу в тисячу кілометрів

    У Китаї анонсовано електричний кросовер GAC Aion LX із рекордним запасом ходу, повідомляє видання Autoevolution.

    Запас ходу GAC Aion LX Plus складатиме більше тисячі кілометрів. Щоправда, заміри проводили за застарілим циклом NEDC, який завищує показники. Тож реальний пробіг буде помітно менший. Тоді як, наприклад, американці використовують цикл EPA, який найбільш реалістично демонструє запас ходу електромобілів.

    Показники пробігу за вимірами NEDC та EPA важко порівняти, тому не можна з упевненістю сказати, що новий кросовер GAC справді більш далекобійний за Lucid Air – електричний седан, який нещодавно встановив рекорд за кількістю пройдених кілометрів на одній зарядці.

    Детально про Lucid Air «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    GAC Aion LX Plus
    GAC Aion LX Plus

    Іншими словами, не виключено, що запас ходу у тисячу кілометрів за методикою NEDC для GAC Aion LX Plus виявиться меншим, ніж 834 км, які Air пропонує в рамках тестів EPA.

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    Теги: Електромобілі
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    Китайці анонсували електромобіль з рекордним запасом ходу