В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо

Наступного року в Україні вперше з’явиться кросовер Geely Atlas Pro, який конкуруватиме з Toyota RAV4 та Mazda CX-5

Нещодавно Geely оголосила про повернення в Україну. У повідомлені йшлося про те, що вже наступного року автомобілі китайської марки знову з’являться в українських автосалонах.

Проте, ніякої інформації про конкретні моделі не було. Тож, «Главком» припустив, що однією із моделей буде компактний кросовер Geely Atlas Pro. І, як з’ясувалося, ми не помилилися. У місцевому представництві Geely підтвердили цю інформацію.

Що відомо про новинку

За габаритами Geely Atlas Pro можна порівняти з популярними в Україні кросоверами Toyota RAV4 або Mazda CX-5. Завдовжки він приблизно 4,5 метра.

Дорожній просвіт автомобіля – 171 міліметр. Це далеко не рекордний показник в класі. Але його може бути оснащено повним приводом. Чого, наприклад, не пропонують, співвітчизник із Chery, чиї автомобілі зараз популярні в Україні.

Скоріш за все, Atlas Pro поставлятимуть в Україну з гібридною силовою установкою на базі 1,5-літрового мотору, яка видає 177 кінських сил. До «сотні» вона розганяє автомобіль приблизно за 10 секунд.

Змішані витрати пального – близько 6 літрів на 100 км.

Обладнання

За даними «Главкома», вже в базовій версії Atlas Pro отримає 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодну оптикою, а також датчики світла та повністю цифрову панель приладів діагоналлю сім дюймів.

Мультимедійна система матиме екран 12,3 дюйма. І вона теж, за попередньою інформацією, буде вже в базі.

У дорожчих комплектаціях передбачено:

інтелектуальний круїз-контроль з функцією розпізнавання дорожніх знаків;

система автоматичного екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів;

система попередження про виїзд із смуги руху

система утримання автомобіля у смузі руху.

Отже, це буде найбільш технологічний китайський кросовер в Україні. І, принаймні на папері, він зможе конкурувати зі вже згаданими Toyota RAV4 та Mazda CX-5.