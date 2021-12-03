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    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо

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    В Україні вперше з'явиться кросовер Geely - В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні вперше з'явиться кросовер Geely
    фото з відкритих джерел

    Наступного року в Україні вперше з’явиться кросовер Geely Atlas Pro, який конкуруватиме з Toyota RAV4 та Mazda CX-5

    Нещодавно Geely оголосила про повернення в Україну. У повідомлені йшлося про те, що вже наступного року автомобілі китайської марки знову з’являться в українських автосалонах.

    Проте, ніякої інформації про конкретні моделі не було. Тож, «Главком» припустив, що однією із моделей буде компактний кросовер Geely Atlas Pro. І, як з’ясувалося, ми не помилилися. У місцевому представництві Geely підтвердили цю інформацію.

    Що відомо про новинку

    За габаритами Geely Atlas Pro можна порівняти з популярними в Україні кросоверами Toyota RAV4 або Mazda CX-5. Завдовжки він приблизно 4,5 метра.

    Дорожній просвіт автомобіля – 171 міліметр. Це далеко не рекордний показник в класі. Але його може бути оснащено повним приводом. Чого, наприклад, не пропонують, співвітчизник із Chery, чиї автомобілі зараз популярні в Україні.

    Скоріш за все, Atlas Pro поставлятимуть в Україну з гібридною силовою установкою на базі 1,5-літрового мотору, яка видає 177 кінських сил. До «сотні» вона розганяє автомобіль приблизно за 10 секунд.

    Змішані витрати пального – близько 6 літрів на 100 км.

    Обладнання

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    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо
    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо

    За даними «Главкома», вже в базовій версії Atlas Pro отримає 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодну оптикою, а також датчики світла та повністю цифрову панель приладів діагоналлю сім дюймів.

    Мультимедійна система матиме екран 12,3 дюйма. І вона теж, за попередньою інформацією, буде вже в базі.

    У дорожчих комплектаціях передбачено:

    • інтелектуальний круїз-контроль з функцією розпізнавання дорожніх знаків;
    • система автоматичного екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів;
    • система попередження про виїзд із смуги руху
    • система утримання автомобіля у смузі руху.

    Отже, це буде найбільш технологічний китайський кросовер в Україні. І, принаймні на папері, він зможе конкурувати зі вже згаданими Toyota RAV4 та Mazda CX-5.

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    Теги: кросовери Geely
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    В Україні анонсовано новий китайський кросовер. Що про нього відомо