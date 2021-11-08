  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Volkswagen випустить бюджетний електромобіль - Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо
    Volkswagen випустить бюджетний електромобіль
    фото з відкритих джерел

    Volkswagen випустить маленький електромобіль, який коштуватиме $20 тис.

    Volkswagen готує невеликий бюджетний електромобіль. Незабаром у лінійці німецького бренду з’явиться хетчбек ID.2, який коштуватиме близько $20 тис. За мірками електричних моделей це досить низька ціна.

    Електричний Volkswagen ID.2 був анонсований у вигляді повністю робочого прототипу під назвою ID.Life на автошоу в Мюнхені у вересні цього року. Хоча прем'єра серійного ID.2 запланована на кінець 2025 року, показаний концепт дає цілком реальне уявлення про дизайн і основні особливості моделі.

    По-перше, новинка матиме власний дизайн, а не стане зменшеною копією більшого ID.3.

    По-друге, електромобіль буде міським кросовером B-класу. Швидше за все, серійна модель отримає звичайні дверні ручки та дзеркала і позбудеться знімного даху, який має концепт.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо
    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо
    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо
    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо
    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо

    Враховуючи, що німці збираються бити конкурентів нижчою ціною, ніякого 34-дюймового проекційного екрану на лобовому склі у серійного Volkswagen ID.2 не буде. До того ж, в початкових комплектаціях в ролі тачскріна інформаційно-розважальної системи виступатиме смартфон.

    Для більшої економії тягова батарея матиме кілька варіантів ємності. У 234-сильному прототипі ID.Life встановлена батарея на 57 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу в 400 кілометрів.

    Читайте також:

    Теги: Електромобілі Volkswagen
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо