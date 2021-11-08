Анонсовано бюджетний німецький електромобіль. Що про нього відомо

Volkswagen випустить маленький електромобіль, який коштуватиме $20 тис.

Volkswagen готує невеликий бюджетний електромобіль. Незабаром у лінійці німецького бренду з’явиться хетчбек ID.2, який коштуватиме близько $20 тис. За мірками електричних моделей це досить низька ціна.

Електричний Volkswagen ID.2 був анонсований у вигляді повністю робочого прототипу під назвою ID.Life на автошоу в Мюнхені у вересні цього року. Хоча прем'єра серійного ID.2 запланована на кінець 2025 року, показаний концепт дає цілком реальне уявлення про дизайн і основні особливості моделі.

По-перше, новинка матиме власний дизайн, а не стане зменшеною копією більшого ID.3.

По-друге, електромобіль буде міським кросовером B-класу. Швидше за все, серійна модель отримає звичайні дверні ручки та дзеркала і позбудеться знімного даху, який має концепт.

Враховуючи, що німці збираються бити конкурентів нижчою ціною, ніякого 34-дюймового проекційного екрану на лобовому склі у серійного Volkswagen ID.2 не буде. До того ж, в початкових комплектаціях в ролі тачскріна інформаційно-розважальної системи виступатиме смартфон.

Для більшої економії тягова батарея матиме кілька варіантів ємності. У 234-сильному прототипі ID.Life встановлена батарея на 57 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу в 400 кілометрів.