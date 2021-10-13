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    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)

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    Новинка Volkswagen стала бестселером в Європі - Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Новинка Volkswagen стала бестселером в Європі
    Фото: Volkswagen

    В Європі – новий лідер на ринку електромобілів. Обійти більш знаних конкурентів вдалося новинці від Volkswagen

    В Європі – новий електричний бестселер. Найпопулярнішим електромобілем на європейському ринку став новачок Volkswagen ID.3, якому вдалося обійти своїх більш знаних конкурентів – Tesla Model 3 та Renault Zoe. Про це свідчать дані дослідницької компанії Jato.

    В Україні ID.3 офіційно не представлено. До того ж, через великий попит в Європі, електромобіль важко знайти навіть у «сірих» дилерів. Наприклад, нам не вдалося знайти жодної моделі на Auto.Ria – найбільшому онлайн-базарі країни.

    Volkswagen ID.3 – електричний хетчбек, продажі якого стартували у 2020 році. Автомобіль отримав електромотор, встановлений на задній осі.

    Трійка в назві електромобіля вказує на третій розмірний клас за європейською класифікацією, той же, до якого відноситься і Volkswagen Golf.

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    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)
    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)

    ID.3 пропонують з мотором потужністю 150 або 204 кінських сили і акумуляторами ємністю 45, 58 або 77 кіловат-годин. Залежно від батареї запас ходу електромобіля складає 330, 420 або 550 кілометрів (за циклом WLTP).

    Опціонально можна замовити систему експрес-зарядки, яка дозволить поповнювати батарею за пів години.

    Коли Volkswagen ID.3 з’явиться в Україні, невідомо. Раніше в українському офісі компанії обіцяли вивести новинку на український ринок. Але конкретних строків не називали.

    В нашій країні головним конкурентом ID.3 стане Nissan Leaf, який очолює рейтинг найпопулярніших електромобілів країни.

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    Теги: Електромобілі Volkswagen
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    Європу підкорив електромобіль, який не продається в Україні (фото)