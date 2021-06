Глава Volkswagen пояснив, чому електромобілі поки що не мають сенсу

Електромобілі не мають ніякого сенсу, з екологічної точки зору, якщо не використовують поновлювальні джерела енергії. Таку думку висловив генеральний директор Volkswagen Герберт Дисс.

Слова топ-менеджера стали реакцією на підсумки зустрічі «Великої сімки». Нагадаємо, під час червневого саміту лідери країн-учасниць підтвердили прихильність ідеї відмови від фінансування будівництва нових теплоелектростанцій, що використовують вугілля, але не виробили єдиного графіка повної відмови від експлуатації таких електростанцій.

«Цього недостатньо, G7! Розчаровує підсумок. Ми повинні відмовитися від вугілля раніше!», - прокоментував результати саміту Дисс в своєму Twitter.

За його словами, заряджати електромобілі електрикою, що виробляється вугільними електростанціями - це нонсенс. Поширення електричних авто має сенс тільки при переході на поновлювані джерела електроенергії.

That’s not enough, @G7. Disappointing outcome. We need to exit coal much earlier! EVs are key to reach the climate goals 2030. But EVs only make sense with green energy, letting EVs run on coal is regulatory nonsense. @COP26 @BorisJohnson @EU_Commission https://t.co/mOpqn2pJTW