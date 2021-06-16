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    Глава Volkswagen пояснив, чому електромобілі поки що не мають сенсу

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    Електромобілі неможна вважати екологічно чистим транспортом, поки є теплові електростанції - Глава Volkswagen пояснив, чому електромобілі поки що не мають сенсу

    Електромобілі неможна вважати екологічно чистим транспортом, поки є теплові електростанції

    Фото з відкритих джерел

    Топ-менеджер не бачить сенсу у електромобілях, якщо вони не використовують поновлювальні джерела енергії

    Електромобілі не мають ніякого сенсу, з екологічної точки зору, якщо не використовують поновлювальні джерела енергії. Таку думку висловив генеральний директор Volkswagen Герберт Дисс.

    Слова топ-менеджера стали реакцією на підсумки зустрічі «Великої сімки». Нагадаємо, під час червневого саміту лідери країн-учасниць підтвердили прихильність ідеї відмови від фінансування будівництва нових теплоелектростанцій, що використовують вугілля, але не виробили єдиного графіка повної відмови від експлуатації таких електростанцій.

    «Цього недостатньо, G7! Розчаровує підсумок. Ми повинні відмовитися від вугілля раніше!», - прокоментував результати саміту Дисс в своєму Twitter.

    За його словами, заряджати електромобілі електрикою, що виробляється вугільними електростанціями - це нонсенс. Поширення електричних авто має сенс тільки при переході на поновлювані джерела електроенергії.

    Концерн Volkswagen не тільки є одним з найбільших автовиробників у світі, а й претендує на статус лідера в темпах переходу на електротягу. До кінця десятиліття компанія збирається випустити не менше 70 моделей електромобілів, а на ринку Європи до цього часу Volkswagen збирається збільшити їх частку до 70% серед продаваних автомобілів.

    Глава концерну вже виступав з критикою на адресу німецької влади, яка не поспішає відмовлятися від використання вугільних теплоелектростанцій.

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    Теги: Електромобілі Volkswagen
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    Глава Volkswagen пояснив, чому електромобілі поки що не мають сенсу