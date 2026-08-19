Українці кинулися масово замовляти вживані авто із США: скільки коштуватиме

Середній вік автомобілів із пробігом, які прибули зі США становив 5,8 року

Поряд із традиційними бензиновими кросоверами дедалі більшою популярністю користуються електромобілі та гібриди

У липні 2026 року українці придбали понад 5,2 тис. вживаних автомобілів зі США – на 8% більше, ніж роком раніше. Найбільше купували Tesla Model Y, Ford Escape, Tesla Model 3, Nissan Rogue та BMW X5. Про це повідомляє «Укравтопром», передає «Главком».

Найбільшу частку серед придбаних авто становили машини з бензиновими двигунами – 49% від загальної кількості. Ще 30% припало на електромобілі, а гібридні автомобілі забезпечили близько 15% покупок. Значно меншими залишилися частки дизельних машин та авто з газобалонним обладнанням – по 3%.

Середній вік автомобілів із пробігом, які прибули зі США та поповнили український автопарк у липні, становив 5,8 року. Тобто українці переважно обирають не старі машини, а авто приблизно п'яти-шестирічного віку, які вже мають помітно нижчу ціну порівняно з новими.

ТОП-5 найпопулярніших моделей та їхня вартість

Для порівняння цін розглядалися автомобілі 2021 року випуску – один із найпоширеніших варіантів для українського ринку імпортованих машин віком близько п'яти років. Найпопулярніші моделі:

Tesla Model Y – перше місце за кількістю покупок, 500 автомобілів за місяць. У продажу в Україні модель 2021–2023 років коштує приблизно від $22–26 тис. залежно від версії, пробігу та стану.

Ford Escape – 465 автомобілів. Машина 2021 року в Україні коштує приблизно $15–19 тис.

Tesla Model 3 – 450 автомобілів. Ціна сильно залежить від версії батареї та приводу – модель 2021 року коштує приблизно $16–20 тис., а версії Long Range чи Performance можуть коштувати від $19 тис. і дорожче.

Nissan Rogue – 365 автомобілів. Для моделі 2021 року ціни в Україні переважно перебувають у діапазоні $19–23 тис.

BMW X5 – 330 автомобілів. Преміальний кросовер 2021 року демонструє широкий ціновий діапазон – від приблизно $42,5–50 тис., а добре оснащені бензинові та гібридні версії можуть коштувати понад $50 тис.

Це ціни автомобілів, які вже представлені на українському ринку, тому їх не варто сприймати як вартість машини безпосередньо на американському аукціоні. До ціни придбання в США додаються доставка, митні платежі, сертифікація, ремонт, запчастини та інші витрати.

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ТОП-5 найпопулярніших моделей Фото: Wikipedia

Варто зазначити, що у липні українці придбали 26,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів загалом – на 1% більше, ніж роком раніше. Найпопулярнішою моделлю серед них став Volkswagen Tiguan – 937 одиниць. Придбати таку машину в Україні можна як за $8 500, так і за $42 999.

Нагадаємо, що раніше було названо 10 найпопулярніших кросоверів, які найчастіше купують українці.