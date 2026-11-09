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Федоров заборонив Службам відновлення купувати дорогі авто

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Федоров заборонив Службам відновлення купувати дорогі авто
Служба відновлення у Львівській області купила позашляховик Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн
фото: toyota.com.ua

У системі Агентства відновлення та розвитку інфраструктури запроваджено мораторій на закупівлю преміальних автомобілів

Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України скасувало закупівлю преміальних позашляховиків регіональними Службами відновлення. Зокрема, йдеться про купівлю позашляховика Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн Службою відновлення у Львівській області.

«Поділяю обурення суспільства та дякую журналістам, які привернули увагу до цієї ситуації. За моїм дорученням розпочали перевірки в установах, підпорядкованих Агентству відновлення», – заявив голова Служби відновлення Іван Федоров. Як зазначається у повідомленні, автомобіль повернуть дилеру, а 4,26 млн грн – на рахунок регіональної служби. 

«Проблемні» закупівлі в процесі перевірки виявили також у Службі відновлення у Харківській області, де місцеві чиновники планували придбати Toyota Land Cruiser Prado майже за 3 млн грн. За дорученням Федорова, і цей тендер скасовано. Як запевняє посадовець, відповідні кадрові рішення вже ухвалено. 

Відтепер керівники Служб відновлення в регіонах витрачатимуть кошти виключно на захист інфраструктури та відновлення країни.

«У системі Агентства запроваджено мораторій на закупівлю преміальних автомобілів. Як керівник Агентства, відповідаю за роботу всієї системи. Бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни», – зазначив Федоров.

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Теги: Іван Федоров інфраструктура автомобіль

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