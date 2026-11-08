Росіяни тричі атакували дронами рятувальників, які працювали на місці авіаудару в Комишувасі: є поранені

«Цілеспрямоване та цинічне полювання на тих, хто захищає та рятує цивільне населення», – зазначили в ДСНС

У селищі Комишуваха Запорізької області російські війська тричі атакували безпілотниками рятувальників ДСНС, які ліквідовували наслідки авіаудару. Унаслідок цього поранень зазнали двоє надзвичайників. Про це повідомили у ДСНС України, інформує «Главком».

Як зазначається, під час другого удару російський дрон поцілив у пожежно-рятувальний автомобіль. Унаслідок влучання постраждав водій ДСНС, а сама машина зазнала пошкоджень.

Приблизно через годину, коли надзвичайники транспортували пошкоджену автівку, російська армія завдала третього удару. Через повторну атаку поранень зазнав іще один водій-рятувальник, а техніка зазнала додаткових руйнувань.

«Цілеспрямоване та цинічне полювання на тих, хто захищає та рятує цивільне населення», – написали у відомстві.

Наразі обом постраждалим рятувальникам надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по Комишувасі Запорізької області. Під удар потрапила школа, яку використовували для гуманітарних потреб. У приміщенні місцеві жителі отримували допомогу. Після першої атаки росіяни повторно вдарили по укриттю, де перебували люди.

Серед загиблих були цивільні, поліцейські та рятувальники, які прибули на допомогу постраждалим. Станом на 7 листопада кількість підтверджених загиблих зросла до 55. Лише протягом попередньої доби рятувальники знайшли під завалами тіла та рештки ще дев'ятьох людей. Пошукова операція триває в умовах постійної загрози повторних російських ударів.