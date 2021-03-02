Експерти обрали автомобіль 2021 року в Європі
Toyota Yaris вдруге отримала нагороду «Європейський автомобіль року»
У фінал пройшли сім автомобілів
Європейським автомобілем 2021 року стала Toyota Yaris.
Про це повідомляє Motoring Research.
Так, у фінал пройшли сім автомобілів:
- Citroën C4;
- Cupra Formentor;
- Fiat 500;
- Land Rover Defender;
- Škoda Octavia;
- Toyota Yaris;
- Volkswagen ID.3.
«Європейський автомобіль 2021 року» обирали 59 профільних журналістів з 22 європейських країн.
Переможцем стала Toyota Yaris. Як відомо, це вже друга перемога саме цієї моделі та марки в конкурсі, у 2000 році автомобіль вперше став «Європейським автомобілем року».
Довідка: Європейський автомобіль року – міжнародна нагорода в області автомобілебудування, яка присуджується групою професійних європейських автомобільних журналістів.
Нагорода була організована у 1964 році групою автомобільних журналів з різних країн Європи. У цій нагороді немає класів чи категорій — ціллю організації є визначення найкращого автомобіля, котрий був у продажу протягом 12 місяців, перед нагородженням.