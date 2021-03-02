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    Експерти обрали автомобіль 2021 року в Європі

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    Toyota Yaris вдруге отримала нагороду &laquo;Європейський автомобіль року&raquo; - Експерти обрали автомобіль 2021 року в Європі

    Toyota Yaris вдруге отримала нагороду «Європейський автомобіль року»

    У фінал пройшли сім автомобілів

    Європейським автомобілем 2021 року стала Toyota Yaris.

    Про це повідомляє Motoring Research.

    Так, у фінал пройшли сім автомобілів:

    1. Citroën C4;
    2. Cupra Formentor;
    3. Fiat 500;
    4. Land Rover Defender;
    5. Škoda Octavia;
    6. Toyota Yaris;
    7. Volkswagen ID.3.

    «Європейський автомобіль 2021 року» обирали 59 профільних журналістів з 22 європейських країн.

    Переможцем стала Toyota Yaris. Як відомо, це вже друга перемога саме цієї моделі та марки в конкурсі, у 2000 році автомобіль вперше став «Європейським автомобілем року».

    Довідка: Європейський автомобіль року – міжнародна нагорода в області автомобілебудування, яка присуджується групою професійних європейських автомобільних журналістів.
    Нагорода була організована у 1964 році групою автомобільних журналів з різних країн Європи. У цій нагороді немає класів чи категорій — ціллю організації є визначення найкращого автомобіля, котрий був у продажу протягом 12 місяців, перед нагородженням.
    Теги: автопром Європа рейтинг автомобіль
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