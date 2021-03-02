Експерти обрали автомобіль 2021 року в Європі

У фінал пройшли сім автомобілів

Європейським автомобілем 2021 року стала Toyota Yaris.

Про це повідомляє Motoring Research.

Так, у фінал пройшли сім автомобілів:

Citroën C4; Cupra Formentor; Fiat 500; Land Rover Defender; Škoda Octavia; Toyota Yaris; Volkswagen ID.3.

«Європейський автомобіль 2021 року» обирали 59 профільних журналістів з 22 європейських країн.

Переможцем стала Toyota Yaris. Як відомо, це вже друга перемога саме цієї моделі та марки в конкурсі, у 2000 році автомобіль вперше став «Європейським автомобілем року».

Довідка: Європейський автомобіль року – міжнародна нагорода в області автомобілебудування, яка присуджується групою професійних європейських автомобільних журналістів.

Нагорода була організована у 1964 році групою автомобільних журналів з різних країн Європи. У цій нагороді немає класів чи категорій — ціллю організації є визначення найкращого автомобіля, котрий був у продажу протягом 12 місяців, перед нагородженням.