Британці влаштували перегони найменших електромобілів (відео)

Британські журналісти влаштували перегони для найменших електрокарів, які можна купити в Європі

Видання What Car? з Великою Британії влаштувало перегони для найменших електрокарів, які можна купити в Європі.

Учасники перегонів:

Citroen Ami;

Renault Twizy;

Reva G-Wiz;

Micro Electric.

Характеристики електрокарів навіть на папері виглядають комічно. Наприклад, Renault Twizy має 17 кінських сил. Але це ще солідна потужність, у порівнянні з 8-сильним мотором Citroen Ami. Але Ami і коштує відповідно – електрокар доступний в оренду за 20 євро на місяць.

Micro Electric коштує близько 14 тисяч євро, що не так вже й дешево, зважаючи на його характеристики. Щоправда, електрокар, який займає рівно половину стандартного паркувального місця, непогано оснащений і має мультимедійну систему з сенсорним екраном, кондиціонер та панорамний дах. Запас ходу – 150 кілометрів, що більше ніж удвічі вище за показник найближчого конкурента. Але його потужність складає лише 10 «коней».

Остаточний претендент – вживаний REVA G-Wiz індійського виробництва. У експерименті брав участь автомобіль 2010 року випуску, версія REVAi з покращеними якостями, але випускається модель з 2001 року.

Передбачувано, перегони були надзвичайно повільними, але цікаво, що переможцем заїзду став не найпотужніший з учасників, а найстаріший перетнув фініш не останнім.