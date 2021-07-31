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    Британці влаштували перегони найменших електромобілів (відео)

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    Перегони найменших електромобілів - Британці влаштували перегони найменших електромобілів (відео)
    Перегони найменших електромобілів
    Зображення з відео

    Британські журналісти влаштували перегони для найменших електрокарів, які можна купити в Європі

    Видання What Car? з Великою Британії влаштувало перегони для найменших електрокарів, які можна купити в Європі.

    Учасники перегонів:

    • Citroen Ami;
    • Renault Twizy;
    • Reva G-Wiz;
    • Micro Electric.

    Характеристики електрокарів навіть на папері виглядають комічно. Наприклад, Renault Twizy має 17 кінських сил. Але це ще солідна потужність, у порівнянні з 8-сильним мотором Citroen Ami. Але Ami і коштує відповідно – електрокар доступний в оренду за 20 євро на місяць.

    Micro Electric коштує близько 14 тисяч євро, що не так вже й дешево, зважаючи на його характеристики. Щоправда, електрокар, який займає рівно половину стандартного паркувального місця, непогано оснащений і має мультимедійну систему з сенсорним екраном, кондиціонер та панорамний дах. Запас ходу – 150 кілометрів, що більше ніж удвічі вище за показник найближчого конкурента. Але його потужність складає лише 10 «коней».

    Остаточний претендент – вживаний REVA G-Wiz індійського виробництва. У експерименті брав участь автомобіль 2010 року випуску, версія REVAi з покращеними якостями, але випускається модель з 2001 року.

    Передбачувано, перегони були надзвичайно повільними, але цікаво, що переможцем заїзду став не найпотужніший з учасників, а найстаріший перетнув фініш не останнім.

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    Теги: Електромобілі Renault Citroen
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    Британці влаштували перегони найменших електромобілів (відео)