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    Експерти розповіли, як подовжити життя батареї електромобіля

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    Швидка зарядка електромобіля Porsche - Експерти розповіли, як подовжити життя батареї електромобіля
    Швидка зарядка електромобіля Porsche
    Фото: Glavcom.ua

    Що впливає на термін служби батареї електромобіля, та як його подовжити

    Продажі електромобілів в світі ростуть, але у користувачів залишається багато питань на тему батарей і особливостей їх експлуатації. Марка MG вирішила прояснити ситуацію в цій темі.

    Чіткої відповіді про термін служби батареї електромобіля не існує. Це пов'язано з тим, що протягом терміну служби електромобіля на нього впливають безліч чинників. Крім того, акумулятори різних моделей і виробників можуть відрізнятися між собою. Однак, існують доведені факти, якими можна оперувати перед тим як пересісти з машини з бензиновим двигуном на електромобіль.

    Так, заряд, який може утримувати літій-іонна батарея, залежить від того, як часто акумулятори проходять повний цикл зарядки. А також від того, як часто розряджений блок знову повністю заряджається.

    Якою мірою це впливає на втрату ємності акумуляторів, залежить від пробігу електромобіля і від частоти зарядки, і у менший мірі пов'язане з віком машини. Теоретично акумулятор електромобіля віком 10 років може залишатися в кращому стані, ніж у електромобіля п'ятирічного віку, який інтенсивно використовувався.

    Існує кілька способів, що допомагають збільшити термін служби батареї. Перший - не використовувати всю енергію, тим самим скоротити кількість циклів, через які проходять акумулятори. Рекомендується підтримувати рівень заряду від 20 до 80%.

    Другий, не допускати повної розрядки. Якщо ви не збираєтеся використовувати автомобіль протягом декількох тижнів, наприклад, у відпустці, переконайтеся, що акумулятор заряджений хоча б наполовину.

    Поширена думка, що часта зарядка на швидких станціях постійного струму шкідлива для акумуляторів. Однак експерти стверджують, що це помилка. Під час зарядки система постійно контролює параметри струму і при необхідності, наприклад, в разі підвищення температури батареї автоматично знижує швидкість зарядки.

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    Джерело: auto.24tv.ua

    Теги: Електромобілі
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    Експерти розповіли, як подовжити життя батареї електромобіля