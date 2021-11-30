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    Дебютував новий кросовер Suzuki, який з’явиться в Україні (відео)

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    Новий кросовер Suzuki приїде в Україну - Дебютував новий кросовер Suzuki, який з’явиться в Україні (відео)
    Новий кросовер Suzuki приїде в Україну
    фото: Suzuki

    У 2022 році японська Suzuki привезе в Україну кросовер S-Cross

    Відбулася світова онлайн-прем’єра нового кросоверу Suzuki – S-Cross. Він є новим поколінням популярної в Україні моделі – Suzuki SX4.

    В Україні презентація моделі запланована на весну 2022 року. Специфікації для українського ринку будуть відрізнятися від європейських, більш детальна інформація з’явиться навесні наступного року.

    S-Cross отримав «м’яку» гібридну установку на базі 1,4 літрового бензинового мотора та фірмовий повний привод. Гібрид поєднує в собі бензиновий двигун, який працює у парі з електричним двигуном-генератором і новою роботизованою коробкою.

    Ця зв’язка забезпечує як звичайний гібридний режим руху, так і рух виключно за рахунок тяги електричного двигуна для забезпечення максимально низької витрати палива.

    Навіть на низьких оборотах електричний двигун може рухати та прискорювати автомобіль, а також забезпечити пересування автомобіля під час повільної їзди в заторах, на круїзній швидкості та під час руху заднім ходом для ефективної роботи та мінімальної витрати палива.

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    Теги: кросовери Suzuki
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    Дебютував новий кросовер Suzuki, який з’явиться в Україні (відео)