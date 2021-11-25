Porsche готує новий великий кросовер – більший за Cayenne

За декілька років в лінійці Porsche має з’явитися новий великий кросовер, який стане флагманом

За даними Automotive Business, до 2025 року в лінійці Porsche з’явиться новий автомобіль – великий кросовер. Перші зображення автомобіля були представлені дилерам на зустрічі у США в середині листопада.

Інсайдери повідомляють, що трирядний кросовер Porsche поєднуватиме у собі седан і позашляховик з пласкою задньою частиною.

Хоча німецький автовиробник офіційно не підтвердив розробку великого позашляховика, а лише оцінював перспективи, дилери стверджують, що проєкт вже в роботі.

У його центрі лежить нова платформа, яку, зокрема, буде використовувати серійний автомобіль Audi, анонсований концептом Urban Sphere.

Крім того, це шасі будуть використовувати й інші бренди концерну Volkswagen AG, включаючи Bentley та Lamborghini.

Нова платформа призначена для електрифікованих та повністю електричних автомобілів. Передбачається, що трирядний Porsche дебютує як плагін-гібрид, а пізніше вийде у повністю електричній версії. Але раніше ми побачимо електричний Macan, який повинен з’явитися до 2023 року.