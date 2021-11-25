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    Porsche готує новий великий кросовер – більший за Cayenne

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    Porsche готує кросовер більший за Cayenne - Porsche готує новий великий кросовер – більший за Cayenne
    Porsche готує кросовер більший за Cayenne
    фото з відкритих джерел

    За декілька років в лінійці Porsche має з’явитися новий великий кросовер, який стане флагманом

    За даними Automotive Business, до 2025 року в лінійці Porsche з’явиться новий автомобіль – великий кросовер. Перші зображення автомобіля були представлені дилерам на зустрічі у США в середині листопада.

    Інсайдери повідомляють, що трирядний кросовер Porsche поєднуватиме у собі седан і позашляховик з пласкою задньою частиною.

    Хоча німецький автовиробник офіційно не підтвердив розробку великого позашляховика, а лише оцінював перспективи, дилери стверджують, що проєкт вже в роботі.

    У його центрі лежить нова платформа, яку, зокрема, буде використовувати серійний автомобіль Audi, анонсований концептом Urban Sphere.

    Крім того, це шасі будуть використовувати й інші бренди концерну Volkswagen AG, включаючи Bentley та Lamborghini.

    Нова платформа призначена для електрифікованих та повністю електричних автомобілів. Передбачається, що трирядний Porsche дебютує як плагін-гібрид, а пізніше вийде у повністю електричній версії. Але раніше ми побачимо електричний Macan, який повинен з’явитися до 2023 року.

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    Теги: кросовери Porsche
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    Porsche готує новий великий кросовер – більший за Cayenne