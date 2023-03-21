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Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей
фото: Pixabay

Окрім базових запасів води, їжі та ліків, власникам машини рекомендується подбати про розширений склад аптечки та інструментів

Згідно з правилами дорожнього руху, у кожному автомобілі обов'язково має бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Однак у воєнний час фахівці радять збільшити список необхідних речей, щоб бути готовими до різних ситуацій на дорозі. Про те, як скласти тривожну валізу для пересування на машині, повідомило Міністерство Реінтеграції.

Необхідні речі у вашому авто

Спеціалісти рекомендують зібрати та возити з собою такі речі:

  • лопата, ніж, невелика сокира;
  • буксирний трос;
  • рулон армованого скотчу,
  • запасне колесо та набір інструментів.

«Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут», – наголошують у Мінреінтеграції.

Автомобільна аптечка під час війни

Міністерство охорони здоров’я України повідомляло розширений список засобів, які мають бути в наборі першої медичної допомоги.

Список обов’язкового складу аптечки на чотирьох дорослих людей:

  • рукавички звичайні, нестерильні – чотири пари;
  • спеціальні ножиці для розрізання одягу та взуття на постраждалих;
  • стерильні та нестерильні бинти різних розмірів – п’ять штук;
  • еластичний бинт різних розмірів – дві штуки;
  • протиопікова пов’язка або бинт розміром мінімум 10х10 см – дві штуки;
  • термоковдра з поліетиленовою основою;
  • термометр, який не б’ється (не ртутний);
  • індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет (типу «Ізраїльський бандаж») – дві штуки;
  • клапан для проведення штучної вентиляції легень – дві штуки;
  • гіпотермічний пакет;
  • щиток або пов’язка на око;
  • бактерицидний пластир різних форм та розмірів – 25 штук;
  • лейкопластир до п’яти метрів завдовжки та п’яти сантиметрів завширшки;
  • стерильні марлеві серветки – 10 упаковок;
  • косинка перев’язувальна для фіксації кінцівок – дві штуки;
  • один антисептик на водній основі, один – на спиртовій;
  • жарознижувальні та знеболювальні препарати – одна упаковка;
  • ентеросорбент від отруєнь;
  • таблетки для знезараження води – одна упаковка;
  • армований скотч;
  • водостійкий маркер.

Додаткові рекомендації

Крім вищенаведеного, МОЗ поділилося списком складу аптечки для людей із просунутими вміннями та навичками:

  • кровоспинний тампонуючий бинт із гемостатичним засобом;
  • оклюзійна торакальна пов’язка на гелевій основі з клапаном (або без клапана)
  • засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT» (так званий турнікет)
  • іммобілізаційна шина з гнучкою шириною 10-11 см та довжиною від 90 см
  • назофарингеальний повітропровід з лубрикантом
  • декомпресійна голка 

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Теги: війна машини українці автомобіль

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