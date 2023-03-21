Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей

Окрім базових запасів води, їжі та ліків, власникам машини рекомендується подбати про розширений склад аптечки та інструментів

Згідно з правилами дорожнього руху, у кожному автомобілі обов'язково має бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Однак у воєнний час фахівці радять збільшити список необхідних речей, щоб бути готовими до різних ситуацій на дорозі. Про те, як скласти тривожну валізу для пересування на машині, повідомило Міністерство Реінтеграції.

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Необхідні речі у вашому авто

Спеціалісти рекомендують зібрати та возити з собою такі речі:

лопата, ніж, невелика сокира;

буксирний трос;

рулон армованого скотчу,

запасне колесо та набір інструментів.

«Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут», – наголошують у Мінреінтеграції.

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Автомобільна аптечка під час війни

Міністерство охорони здоров’я України повідомляло розширений список засобів, які мають бути в наборі першої медичної допомоги.

Список обов’язкового складу аптечки на чотирьох дорослих людей:

рукавички звичайні, нестерильні – чотири пари;

спеціальні ножиці для розрізання одягу та взуття на постраждалих;

стерильні та нестерильні бинти різних розмірів – п’ять штук;

еластичний бинт різних розмірів – дві штуки;

протиопікова пов’язка або бинт розміром мінімум 10х10 см – дві штуки;

термоковдра з поліетиленовою основою;

термометр, який не б’ється (не ртутний);

індивідуальний перев’язувальний стерильний пакет (типу «Ізраїльський бандаж») – дві штуки;

клапан для проведення штучної вентиляції легень – дві штуки;

гіпотермічний пакет;

щиток або пов’язка на око;

бактерицидний пластир різних форм та розмірів – 25 штук;

лейкопластир до п’яти метрів завдовжки та п’яти сантиметрів завширшки;

стерильні марлеві серветки – 10 упаковок;

косинка перев’язувальна для фіксації кінцівок – дві штуки;

один антисептик на водній основі, один – на спиртовій;

жарознижувальні та знеболювальні препарати – одна упаковка;

ентеросорбент від отруєнь;

таблетки для знезараження води – одна упаковка;

армований скотч;

водостійкий маркер.

Додаткові рекомендації

Крім вищенаведеного, МОЗ поділилося списком складу аптечки для людей із просунутими вміннями та навичками: