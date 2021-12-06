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    Електромобілі «захопили» одну з країн Європи. Бензинові авто майже зникли

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    Tesla Model Y - найпопулярніших електромобіль в Норвегії - Електромобілі «захопили» одну з країн Європи. Бензинові авто майже зникли
    Tesla Model Y - найпопулярніших електромобіль в Норвегії
    фото з відкритих джерел

    В Норвегії продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння впали до 5%

    В Європі з’явилася країна, яка майже повністю відмовилася від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Цією країну стала Норвегія, де у листопаді загальна частка бензинових та дизельних машин у продажах склала всього 5%.

    За даними видання Electrek, минулого місяця норвежці купили 356 бензинових автомобілів. Це 2,3% від загального об’єму продажів нових автомобілів в країні. Приблизно така сама ситуація і з дизельними машинами. Їх частка за результатами місяця – 2,7%.

    Автомобілі з електрифікованими силовими установками зайняли 21,1% ринку. А найбільша частка у повністю електричних моделей – 73,8%.

    Топ-5 найпопулярніших електромобілів у листопаді мав наступний вигляд:

    • Tesla Model Y – 1,013 шт;
    • Tesla Model 3 – 771 шт;
    • Volkswagen ID.4 – 725 шт;
    • Audi Q4 e-tron – 661 шт;
    • Nissan Leaf – 655 шт.

    Треба відзначити, що любов норвежців до електромобілів має фінансове підґрунтя. Справа у тому, що через високі податки бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії купувати невигідно.

    Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в Україні – у нас коштує близько 38 тис. євро. У Норвегії за нього доведеться заплатити близько 70 тис. євро.

    Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від 50 тис. євро. Ціна в Норвегії – 95 тис. євро. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.

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    Теги: Електромобілі
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    Електромобілі «захопили» одну з країн Європи. Бензинові авто майже зникли