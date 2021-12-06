Електромобілі «захопили» одну з країн Європи. Бензинові авто майже зникли

В Норвегії продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння впали до 5%

В Європі з’явилася країна, яка майже повністю відмовилася від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Цією країну стала Норвегія, де у листопаді загальна частка бензинових та дизельних машин у продажах склала всього 5%.

За даними видання Electrek, минулого місяця норвежці купили 356 бензинових автомобілів. Це 2,3% від загального об’єму продажів нових автомобілів в країні. Приблизно така сама ситуація і з дизельними машинами. Їх частка за результатами місяця – 2,7%.

Автомобілі з електрифікованими силовими установками зайняли 21,1% ринку. А найбільша частка у повністю електричних моделей – 73,8%.

Топ-5 найпопулярніших електромобілів у листопаді мав наступний вигляд:

Tesla Model Y – 1,013 шт;

Tesla Model 3 – 771 шт;

Volkswagen ID.4 – 725 шт;

Audi Q4 e-tron – 661 шт;

Nissan Leaf – 655 шт.

Треба відзначити, що любов норвежців до електромобілів має фінансове підґрунтя. Справа у тому, що через високі податки бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії купувати невигідно.

Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в Україні – у нас коштує близько 38 тис. євро. У Норвегії за нього доведеться заплатити близько 70 тис. євро.

Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від 50 тис. євро. Ціна в Норвегії – 95 тис. євро. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.