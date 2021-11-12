Названо країни Європи, яким не варто переходити на електромобілі

У деяких країнах Європи шкоди від електромобілів більше, ніж від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

Не для всіх країн світу електромобілі однаково корисні. А в деяких «зелені» моделі завдають більше шкоди довкіллю, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Про це свідчить дослідження Radiant Energy Group, на яке посилається інформаційне агентство Reuters.

За даними дослідників, в Європі є дві країни, в яких електромобілі завдають більше шкоди навколишньому середовищу, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Мова йде про Польщу та Косово.

Як відзначають журналісти Reuters, у цих країнах електромобілі продукують більше шкідливих викидів, ніж бензинові та дизельні машини. Причина криється у джерелах електрики, яку використовують електричні моделі.

У Польщі та Косово електрика переважно виробляється з вугілля, спалення якого шкодить довкіллю набагато більше, ніж робота двигунів внутрішнього згоряння.

Цікаво, що Україна не потрапила до цієї «брудної» компанії, хоча наша країна також виробляє електрику з вугілля. Але в структурі української енергетики є велика частка атомної енергетики, яка майже не продукує парникових газів.

Наскільки електромобілі забруднюють повітря в Україні

Електромобілі використовують брудну енергію

Про те, що у переважній більшості країн світу електромобілі не можна відносити до екологічно чистого транспорту, «Главком» писав ще у 2019 році. До речі, тоді ми відзначали, що у Польщі з її показниками викидів електростанцій в електромобілях немає жодного сенсу. А дослідження Radiant Energy Group повністю підтвердило цю тезу.

У цьому ж матеріалі ми підрахували, наскільки в Україні електромобілі можна вважати екологічним транспортом. У розрахунках ми спиралися на дані Світового банку.

Отже, за даними експертів, українська енергетика продукує приблизно 322 грами парникових газів на кожну кіловат-годину енергії. Чи багато це? Щоб відповісти на це питання, достатньо взяти показник, Наприклад, Норвегії. Він приблизно у 40 разів менший.

Проте навіть такі не найкращі показники роблять електромобілі в Україні доцільними. Щоб переконатися в цьому, можна проаналізувати споживання електроенергії електромобілями та розрахувати викиди парникових газів на кожен кілометр. А потім порівняти їх з двигунами внутрішнього згоряння.

Отже, візьмемо для прикладу Nissan Leaf, адже він є найпопулярнішим електромобілем в Україні. Leaf в середньому споживає 17.5 кВт*г на 100 кілометрів. Це означає, що на кожен кілометр «Ліф» витрачає лише 0.175 кВт*г. А з урахуванням викидів українських енергетиків виходить, що опосередковані викиди електрокара у нашій країні складають лише близько 56 грамів парникових газів на кілометр – приблизно вдвічі менше, ніж у «найекологічного» сучасного бензинового мотору.

У досліджені Radiant Energy Group дещо інші результати. Але все одно вони підтверджують, що якість української енергії дозволяє скорочувати викиди парникових газів у разі повного переходу на електромобілі.

Найкращі країни Європи для електромобілів

Джерело: Reuters

Згідно з дослідженням, опублікованим Reuters, найкращими для електромобілів є країни з атомною та альтернативною енергетикою. Наприклад, у Швейцарії у разі переходу на електромобілі енергетика дозволяє знизити викиди вуглецю до нуля.

Близькі до ідеальних показники Норвегії – 98%, Франції – 96%, Швеції – 95% та Австрії – 93%.

У таких країнах, як Німеччина чи Іспанія з великими інвестиціями в сонячну та вітрову енергію, відсутність накопичувачів відновлюваної енергії означає, що кількість вуглецю, заощадженого при водінні електромобіля, значною мірою залежить від часу доби, коли автомобіль заряджається.

Зарядка у другій половині дня – коли сонце та вітер переважають – заощаджує на 16-18% більше вуглецю, ніж вночі, коли мережа, швидше за все, працює на газі чи вугіллі.