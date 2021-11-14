В Україні стартує виробництво першої електричної вантажівки (відео, фото)

У Львові наступного року почнуть виробляти електричну вантажівку CoolOn

В Україні почали приймати замовлення на першу вітчизняну електричну вантажівку – CoolOn. Виробництво стартує наступного року у Львові. Вартість електромобіля – $16 тис.

У перший рік розробник – компанія CoolОn Motors – планує випустити 2 тис. вантажівок, а надалі річні обсяги виробництва планують збільшити до 20 тис. одиниць.

«Вантажівка буде по-справжньому made in Ukraine – збирати ми її будемо на орендованих потужностях у Львові. Вже приймаємо замовлення, але грошей за це поки що не беремо. Всі імпортовані мікросхеми, які були задіяні у проекті, вже замінили на власні. Були складнощі лише з однією платою, проте ми її перепроектували, заразом спростили та покращили блок мотора», – повідомив Віталій Бризгалов.

В основі вантажівки CoolОn лежить універсальна модульна платформа, яка дозволяє будувати моделі з різним розміром колісної бази та типами кузовів. Рівень локалізації виробництва електричної вантажівки CoolOn складає близько 80%.

В основі розробки – три ключові компоненти:

Cooldrive – новий електропривод власного виробництва на основі технології без магнітів. Двигун потужністю від 50кВт до 120кВт може встановлюватись на передню, задню або на обидві вісі.

Coolbatt – акумуляторна система на основі літій-залізо-фосфатних комірок LiFePO₄, з власною системою моніторингу стану та захистом. Базова версія ємністю 40кВт-г, з можливістю розширення до 60кВт-г.

Coolblock – централізована система бортової електроніки, об’єднана інтелектуальною цифровою мережею. Система самодіагностики, та постійний онлайн моніторинг на сервері компанії.

CoolOn використовує акумулятор ємністю 40 кіловат-годин власної розробки. Потужність базового зарядного пристрою – 6,6 кВт. За доплату електровантажівку укомплектують трифазною зарядкою на 22 кВт або портом швидкої зарядки.

Заявлений запас ходу – 200-300 км.