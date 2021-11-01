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    В Україну йде китайський автопром. Анонсовано перше виробництво (відео)

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    В Україні збиратимуть китайські автобуси - В Україну йде китайський автопром. Анонсовано перше виробництво (відео)
    В Україні збиратимуть китайські автобуси
    Фото з відкритих джерел

    В Україні почнуть збирати китайські автобуси на електричній тязі. Анонсовано відкриття першого виробництва

    Китайці зацікавилися виробництвом автомобільного транспорту в Україні. Щоправда, мова йде не про легковики. Китай хоче збирати в Україні автобуси. Причому вони будуть на електричній тязі.

    Українським ринком зацікавився китайська Zonson Smart Auto Corporation. Компанія має набір збирати в Україні Granton GTZ6129BEVR. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» з посиланням на Олега Міщенко, генерального директора компанії «Бас Мотор». Остання є офіційним представником китайських автобусів в Україні.

    Granton GTZ6129BEVR – це електричний автобус довжиною 12 метрів. Запас ходу електробуса – 250 кілометрів. Щоправда, не повідомляється, за яким циклом робилися виміри.

    Автобус може перевозити до 80 пасажирів.

    Представники виробника запевняють, що електробус вже пройшов сертифікацію в Європі. А в Україні перший екземпляр з’явиться в грудні 2021 року.

    Китай – не перша країна, яка зацікавилася виробництвом автобусів в Україні. Інвестувати в український автопром також планує Туреччина.

    Про виробництво турецьких автобусів в Україні заговорили ще навесні 2021 року. Тоді секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомляв, що протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва. З них 150 автобусів закуплять у Туреччині. А решту машин будуть збирати у Харкові. Йшлося про автобуси турецької Karsan.

    Також турки почали цікавитися виробництвом в Україні автобусів на електричній тязі. Жвавий інтерес до українського ринку проявляє Otokoc, яка вже має українське представництво – «Отокоч Україна».

    Детально про плани турецьких компаній в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі
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    В Україну йде китайський автопром. Анонсовано перше виробництво (відео)