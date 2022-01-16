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    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?

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    Peugeot 308 стане електромобілем - Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Peugeot 308 стане електромобілем
    фото з відкритих джерел

    Peugeot 308 стане електрокаром із запасом ходу 400 кілометрів. Новинка дебютує вже наступного року

    Peugeot готується до запуску повністю електричного 308, який отримає отримає назву e-308. За даними видання Autocar, електричний варіант вийде в кузовах «хетчбек» та «універсал», отримає потужнішу силову установку та збільшений запас ходу порівняно з «молодшим» e-208.

    Peugeot e-308 матиме виключно передній привод та один варіант силової установки. Це буде електромотор потужністю 154 кінські сили та 269 Нм обертального моменту – на 20 сил більше, ніж у e-208.

    Двигун живитиметься від акумулятора ємністю 50 кіловат-годин, який забезпечить близько 402 кілометрів ходу.

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    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?
    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?

    Peugeot відзначає, що на гібридні версії 308 вже припадає 20% замовлень, що вселяє оптимізм з приводу виведення на ринок ще одного «зеленого» варіанта. Крім цього, рішення оснащувати моделі відразу декількома видами силових агрегатів – традиційними двигунами, гібридними установками та електромоторами – виявилося «комерційно успішним».

    Виробництво новинки стартуватиме влітку 2023 року. Чи продаватиметься в Україні електричний Peugeot 308, поки невідомо. Ще минулого року до нас обіцяли привезти електричний кросовер e-2008. Але своєї обіцянки український офіс Peugeot не дотримався. Тож у-308 теж під великим питанням.

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    Теги: Електромобілі Peugeot
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    Французи анонсували новий електромобіль. Чи варто чекати в Україні?