Французький електромобіль, який має з’явитися в Україні, наростив запас ходу

У електричного Peugeot e-2008, який обіцяють привезти в Україну, збільшився запас ходу

Peugeot внесла деякі зміни до конструкції та оснащення двох своїх електромобілів – хетчбека e-208 та кросовера e-2008. Завдяки цьому обидві моделі покращили свої характеристики.

Оптимізація торкнулась дрібних аспектів: обидві моделі отримали шини з нижчим опором коченню, нову теплову помпу, яка покращила енергоефективність кліматичної установки, а також змінені передавальні числа трансмісії.

Peugeot e-208 та e-2008 використовують одну силову установку – 100-кіловатний електромотор з акумулятором на 50 кіловат-годин та одноступеневим редуктором.

Запас ходу Peugeot e-208 та e-2008 на папері збільшився на 22 та 25 кілометрів (WLTP), відповідно. Однак у реальних умовах, за температури близько нуля, приріст може становити до 40 кілометрів.

В Україні жодна з цих моделей офіційно не представлена. Але раніше у коментарі «Главкому» український офіс Peugeot зізнавався, що планує привезти e-2008.

Нове покоління міського кросовера Peugeot 2008 дебютувало в Україні минулого року. Автомобіль відразу зайняв лідерські позиції в сегменті субкомпактних паркетників. Тож французи, напевно, вирішили розвивати успіх. Як повідомили «Главкому» в місцевому представництві групи PSA, цього року на українському ринку має дебютувати електрична версія моделі – e-2008.

Електромобіль оснащено мотором потужністю 136 кінських сил та батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїжджати на одній зарядці близько 320 кілометрів (за циклом WLTP).

Звісно, такими показниками сьогодні важко когось вразити. Але у 2008-го є інші козирі в рукаві. Це його фірмовий дизайн салону. Місце водія нагадує кабіну гоночного автомобіля. А приладова панель не тільки цифрова, але ще й з 3D-ефектами – інформація відображається на різних рівнях: більш важливі дані візуально знаходиться ближче до водія.