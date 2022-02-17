Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
На українському ринку стартували продажі першого електромобіля від французької марки DS
В Україні стартували продажі електричного кросовера 3 Crossback E-Tense від французької преміальної марки DS, яка входить до складу Citroen. Ціни стартують з мільйона гривень.
За ці гроші французи пропонують електрокар з батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїхати на одному заряді 320 кілометрів (за циклом WLTP). Це далеко не рекордний показник. Наприклад, електромобілі Tesla здатні проїжджати на одній зарядці більше 600 км. Проте вони і батарею мають двічі більшу.
Батарея живить електромотор потужністю 136 кінських сил та з обертальним моментом 260 Нм.
Основні характеристики DS 3 Crossback E-Tense
- Запас ходу (за циклом WLTP): 320 км;
- Ємність батареї: 50 кіловат-годин;
- Потужність: 136 к.с.;
- Максимальна швидкість: 150 км/год.;
- Розгін до 100 км/год.: 9,7 сек.
Зарядити електричний кросовер до 80% можна за пів години. Проте для цього знадобиться зарядна станція потужністю 100 кВт. Тоді як в Україні зараз найбільш поширеними є зарядки потужністю 50 кВт. Тож, скоріш за все, на «заправку» піде вдвічі більше часу.
На зарядку від вбудованого зарядного пристрою потужністю 11 кВт піде п’ять годин.
Треба відзначити, що 3 Crossback E-Tense має ту саму силову установку, що й інший електричний кросовер – Opel Mokka-e, продажі якого також нещодавно стартували в Україні. Детально про цю модель «Главком» розповідав у матеріалі за цим посланням.
Оснащення 3 Crossback E-Tense
До списку оснащення DS 3 Crossback E-Tense входять:
- матричні фари;
- цифрова панель приладів;
- бездротова зарядка для смартфонів;
- адаптивний круїз-контроль.
Також електромобіль отримав сучасні системи активної безпеки: він вміє триматися у смузі руху, запобігати зіткненням, розпізнавати дорожні знаки та адаптуватися до швидкісного обмеження.
Серед фішок моделі – Park Assist. Це активна система допомоги при паркуванні.
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