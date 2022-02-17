Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни

На українському ринку стартували продажі першого електромобіля від французької марки DS

В Україні стартували продажі електричного кросовера 3 Crossback E-Tense від французької преміальної марки DS, яка входить до складу Citroen. Ціни стартують з мільйона гривень.

За ці гроші французи пропонують електрокар з батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїхати на одному заряді 320 кілометрів (за циклом WLTP). Це далеко не рекордний показник. Наприклад, електромобілі Tesla здатні проїжджати на одній зарядці більше 600 км. Проте вони і батарею мають двічі більшу.

Батарея живить електромотор потужністю 136 кінських сил та з обертальним моментом 260 Нм.

Основні характеристики DS 3 Crossback E-Tense

Запас ходу (за циклом WLTP): 320 км;

Ємність батареї: 50 кіловат-годин;

Потужність: 136 к.с.;

Максимальна швидкість: 150 км/год.;

Розгін до 100 км/год.: 9,7 сек.

Зарядити електричний кросовер до 80% можна за пів години. Проте для цього знадобиться зарядна станція потужністю 100 кВт. Тоді як в Україні зараз найбільш поширеними є зарядки потужністю 50 кВт. Тож, скоріш за все, на «заправку» піде вдвічі більше часу.

На зарядку від вбудованого зарядного пристрою потужністю 11 кВт піде п’ять годин.

Треба відзначити, що 3 Crossback E-Tense має ту саму силову установку, що й інший електричний кросовер – Opel Mokka-e, продажі якого також нещодавно стартували в Україні. Детально про цю модель «Главком» розповідав у матеріалі за цим посланням.

Оснащення 3 Crossback E-Tense

До списку оснащення DS 3 Crossback E-Tense входять:

матричні фари;

цифрова панель приладів;

бездротова зарядка для смартфонів;

адаптивний круїз-контроль.

Також електромобіль отримав сучасні системи активної безпеки: він вміє триматися у смузі руху, запобігати зіткненням, розпізнавати дорожні знаки та адаптуватися до швидкісного обмеження.

Серед фішок моделі – Park Assist. Це активна система допомоги при паркуванні.