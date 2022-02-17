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    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни

    В Україні дебютував новий електромобіль - Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    В Україні дебютував новий електромобіль
    фото з відкритих джерел

    На українському ринку стартували продажі першого електромобіля від французької марки DS

    В Україні стартували продажі електричного кросовера 3 Crossback E-Tense від французької преміальної марки DS, яка входить до складу Citroen. Ціни стартують з мільйона гривень.

    За ці гроші французи пропонують електрокар з батареєю ємністю 50 кіловат-годин, яка дозволяє проїхати на одному заряді 320 кілометрів (за циклом WLTP). Це далеко не рекордний показник. Наприклад, електромобілі Tesla здатні проїжджати на одній зарядці більше 600 км. Проте вони і батарею мають двічі більшу.

    Батарея живить електромотор потужністю 136 кінських сил та з обертальним моментом 260 Нм.

    Основні характеристики DS 3 Crossback E-Tense

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    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни
    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни

    • Запас ходу (за циклом WLTP): 320 км;
    • Ємність батареї: 50 кіловат-годин;
    • Потужність: 136 к.с.;
    • Максимальна швидкість: 150 км/год.;
    • Розгін до 100 км/год.: 9,7 сек.

    Зарядити електричний кросовер до 80% можна за пів години. Проте для цього знадобиться зарядна станція потужністю 100 кВт. Тоді як в Україні зараз найбільш поширеними є зарядки потужністю 50 кВт. Тож, скоріш за все, на «заправку» піде вдвічі більше часу.

    На зарядку від вбудованого зарядного пристрою потужністю 11 кВт піде п’ять годин.

    Треба відзначити, що 3 Crossback E-Tense має ту саму силову установку, що й інший електричний кросовер – Opel Mokka-e, продажі якого також нещодавно стартували в Україні. Детально про цю модель «Главком» розповідав у матеріалі за цим посланням.

    Оснащення 3 Crossback E-Tense

    До списку оснащення DS 3 Crossback E-Tense входять:

    • матричні фари;
    • цифрова панель приладів;
    • бездротова зарядка для смартфонів;
    • адаптивний круїз-контроль.

    Також електромобіль отримав сучасні системи активної безпеки: він вміє триматися у смузі руху, запобігати зіткненням, розпізнавати дорожні знаки та адаптуватися до швидкісного обмеження.

    Серед фішок моделі – Park Assist. Це активна система допомоги при паркуванні.

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    Теги: Електромобілі кросовери DS
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    Французи привезли в Україну люксовий електромобіль. Оголошено ціни