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    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни

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    В Україні почали приймати замовлення на Opel Mokka-e - В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні почали приймати замовлення на Opel Mokka-e
    фото з відкритих джерел

    Найближчим часом в Україні розпочнуться продажі електричного кросовера Opel Mokka-e

    В Україні почали приймати попередні замовлення на перший електромобіль Opel в нашій країні – кросовер Mokka-e. Поки що доступна єдина комплектація – Ultimate. За неї просять 939,3 тис. грн.

    За ці гроші український офіс Opel пропонує автомобіль, який на одній зарядці може проїхати близько 325 км (за циклом WLTP). Показник далекий від рекордного, у чому можна переконатися, подивившись добірку найкращих електромобілів за запасом ходу.

    Проте, скромний запас ходу легко пояснити невеликою батареєю. Mokka-e має акумулятор ємністю 50 кіловат-годин. У рекордсменів батареї приблизно вдвічі більші.

    Характеристики Opel Mokka-e

    • Максимальна швидкість: 150 кілометрів на годину;
    • Прискорення до 100 км/г: 8.5 секунди;
    • Потужність: 136 кінських сил;
    • Крутний момент: 260 Нм;
    • Запас ходу (WLTP): 325 кілометрів;
    • Споживання енергії (WLTP): 136 Вт*ч/км;
    • Час швидкої зарядки (від 10% до 80%): 31 хвилина;
    • Максимальна потужність швидкої зарядки: 99 кВт;
    • Вартість в Україні: від 939,3 тис. грн.

    Особливості інтер’єру

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    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни

    Mokka-e отримала повністю цифровий кокпіт, який складається з двох екранів. Їх діагональ залежить від комплектації. В Україні поки що доступне лише топове виконання. А це означає, що українці отримають:

    • 12-дюймову віртуальну панель приладів;
    • 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

    У списку обладнання для України заявлені:

    • адаптивні світлодіодні матричні фари;
    • адаптивний круїз-контроль;
    • система моніторингу рядності руху;
    • система розпізнання втоми водія;
    • система попередження про зіткнення та екстреного гальмування;
    • асистент паркування;
    • утримання в смузі руху;
    • контроль «сліпих» зон.

    Смартфон можна можна підключати через Apple CarPlay або Android Auto.

    Треба відзначити, що деяке обладнання до України не дісталося. Наприклад, у списку немає бездротової зарядки, а також функції масажу для водійського крісла. В Європі ці опції доступні.

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    Теги: Електромобілі Opel кросовери Opel Mokka
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    В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни