В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни

Найближчим часом в Україні розпочнуться продажі електричного кросовера Opel Mokka-e

В Україні почали приймати попередні замовлення на перший електромобіль Opel в нашій країні – кросовер Mokka-e. Поки що доступна єдина комплектація – Ultimate. За неї просять 939,3 тис. грн.

За ці гроші український офіс Opel пропонує автомобіль, який на одній зарядці може проїхати близько 325 км (за циклом WLTP). Показник далекий від рекордного, у чому можна переконатися, подивившись добірку найкращих електромобілів за запасом ходу.

Проте, скромний запас ходу легко пояснити невеликою батареєю. Mokka-e має акумулятор ємністю 50 кіловат-годин. У рекордсменів батареї приблизно вдвічі більші.

Характеристики Opel Mokka-e

Максимальна швидкість: 150 кілометрів на годину;

Прискорення до 100 км/г: 8.5 секунди;

Потужність: 136 кінських сил;

Крутний момент: 260 Нм;

Запас ходу (WLTP): 325 кілометрів;

Споживання енергії (WLTP): 136 Вт*ч/км;

Час швидкої зарядки (від 10% до 80%): 31 хвилина;

Максимальна потужність швидкої зарядки: 99 кВт;

Вартість в Україні: від 939,3 тис. грн.

Особливості інтер’єру

Mokka-e отримала повністю цифровий кокпіт, який складається з двох екранів. Їх діагональ залежить від комплектації. В Україні поки що доступне лише топове виконання. А це означає, що українці отримають:

12-дюймову віртуальну панель приладів;

10-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

У списку обладнання для України заявлені:

адаптивні світлодіодні матричні фари;

адаптивний круїз-контроль;

система моніторингу рядності руху;

система розпізнання втоми водія;

система попередження про зіткнення та екстреного гальмування;

асистент паркування;

утримання в смузі руху;

контроль «сліпих» зон.

Смартфон можна можна підключати через Apple CarPlay або Android Auto.

Треба відзначити, що деяке обладнання до України не дісталося. Наприклад, у списку немає бездротової зарядки, а також функції масажу для водійського крісла. В Європі ці опції доступні.