В Україні стартують продажі нового німецького електромобіля. Оголошено ціни
Найближчим часом в Україні розпочнуться продажі електричного кросовера Opel Mokka-e
В Україні почали приймати попередні замовлення на перший електромобіль Opel в нашій країні – кросовер Mokka-e. Поки що доступна єдина комплектація – Ultimate. За неї просять 939,3 тис. грн.
За ці гроші український офіс Opel пропонує автомобіль, який на одній зарядці може проїхати близько 325 км (за циклом WLTP). Показник далекий від рекордного, у чому можна переконатися, подивившись добірку найкращих електромобілів за запасом ходу.
Проте, скромний запас ходу легко пояснити невеликою батареєю. Mokka-e має акумулятор ємністю 50 кіловат-годин. У рекордсменів батареї приблизно вдвічі більші.
Характеристики Opel Mokka-e
- Максимальна швидкість: 150 кілометрів на годину;
- Прискорення до 100 км/г: 8.5 секунди;
- Потужність: 136 кінських сил;
- Крутний момент: 260 Нм;
- Запас ходу (WLTP): 325 кілометрів;
- Споживання енергії (WLTP): 136 Вт*ч/км;
- Час швидкої зарядки (від 10% до 80%): 31 хвилина;
- Максимальна потужність швидкої зарядки: 99 кВт;
- Вартість в Україні: від 939,3 тис. грн.
Особливості інтер’єру
Mokka-e отримала повністю цифровий кокпіт, який складається з двох екранів. Їх діагональ залежить від комплектації. В Україні поки що доступне лише топове виконання. А це означає, що українці отримають:
- 12-дюймову віртуальну панель приладів;
- 10-дюймовий дисплей мультимедійної системи.
У списку обладнання для України заявлені:
- адаптивні світлодіодні матричні фари;
- адаптивний круїз-контроль;
- система моніторингу рядності руху;
- система розпізнання втоми водія;
- система попередження про зіткнення та екстреного гальмування;
- асистент паркування;
- утримання в смузі руху;
- контроль «сліпих» зон.
Смартфон можна можна підключати через Apple CarPlay або Android Auto.
Треба відзначити, що деяке обладнання до України не дісталося. Наприклад, у списку немає бездротової зарядки, а також функції масажу для водійського крісла. В Європі ці опції доступні.
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