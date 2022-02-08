Українців готують до нового транспорту. Названо перше місце, де він з’явиться

В Україні з’явиться громадський транспорт нового типу – автобуси, які не шкодять довкіллю

Україна починає опановувати новий вид громадського транспорту. Мова йде про «зелені» моделі автобусів, які не мають двигунів внутрішнього згоряння, а пересуваються на електриці. Це дозволить зробити повітря у великих містах чистішим.

Як стало відомо «Главкому», першим містом України, в якому почнуть системно закуповувати електричні громадські автобуси, стане Київ. Столичне підприємство вже оголосило тендер про закупівлю електробусів.

Планує купити електричні автобуси і Львів. Власне, у місце вже їздить перший електробус. Але поки що це пілотний проєкт. Проте, у майбутньому у місті має з’явитися, щонайменш, 50 електричних машин.

Які електричні автобуси хоче купити Київ

Всього міська влада планує купити 17 «зелених» автобусів. Згідно з тендерною документацією, електробуси для Києва мають бути:

виготовлені у 2022 році;

з низькою підлогою для зручності перевезення людей з інвалідністю;

оснащені не менш ніж 30 пасажирськими місцями для сидіння;

обладнані системою кондиціонування повітря.

Разом з електробусами буде закуплено чотири зарядні станції прискореного типу та дев’ять станцій тривалого циклу. Про бажану потужність зарядних станцій інформації немає.

Потенційні постачальники можуть подавати заявки до 3 березня. А сам аукціон мають провести 8 квітня.

Очікувана вартість 17 електробусів та 13 зарядних станцій – майже 320 млн грн.

Які саме моделі електробусів можуть з'явитися в Україні

Електричні автобуси – новий вид транспорту для України. Тож, говорити про потенційних фаворитів тендери зарано. Проте, деякі виробники «зеленого» громадського транспорту останнім часом дуже активно цікавилися нашим ринком. Можна припустити, що вони скористаються можливістю, взяти участь у тендері.

Одна з таких компаній – китайської ZTE. Компанія вже підписала угоду з української «БАС Мотор» (входить до складу корпорації «Богдан»), яка передбачає поставку в Україну електричних автобусів, які вміщують 81 особу, сидячих місць – 30. Ця модель цілком підходить під умови тендеру.

На одному заряді такий електробус проїжджає близько 250 кілометрів. Максимальна швидкість – 70 кілометрів.

Представники української компанії також повідомили, що розглядається можливість виготовлення електричних автобусів в Україні. Але на першому етапі на українські дороги відправлять демоавтобус, який буде проходити випробування в українських умовах експлуатації.

Ще один потенційний учасник тендеру – турецька Otokoc. Ще у 2021 році повідомлялася, що компанія зацікавлена у виробництві електричних автобусів у Львові.

Скоріш за все, у тендері може прийняти участь електричний автобус Otokar e-Kent C. На одному заряді батареї такий автобус, за даними виробника, проїжджає 300 кілометрів. Його оснащено батареєю ємністю 300 кіловат-годин. Це приблизно всемеро більше ніж, наприклад, у Nissan Leaf.

Зарядити електробус можна за 4 години.

Освоює виробництво електричних автобусів і вітчизняний «Електрон». Перший пілотний «зелений» автобус компанії вже їздить Львовом. Але про масову закупівлю такої техніки інформації поки що нема.

«Електробус потребує зарядної мережі. Щоб могло 50-100 електробусів приїхати й уночі заряджатися. На сьогодні, наскільки мені відомо, можливості тролейбусного депо, його потужності дозволяють це робити, але треба розвести кабельну мережу підзарядки, щоб одночасно могти заряджати багато електробусів», – зазначав минулого року генеральний директор фінансово-лізингової компанії «Електрон-Лізинг» Володимир Лесик. Його слова стосувалися, насамперед, Львова.

Львів планує купити 50 електричних автобусів саме у «Електрона». Українська компанія розробляла електробус «Електрон Е19101» спільно з німецькою фірмою TransTec Vetschau. Машина має батарею ємністю 225 кіловат-годин. Максимальна швидкість – 70 кілометрів.

Автобус оснащено 36 місцями для сидіння. Загальна місткість – 100 людей.

Зарядити баржею можна за 6-8 годин. Інформації про запас ходу немає.