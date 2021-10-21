Горіла «бляха», палала. Водій спалив свій автомобіль на знак протесту (відео)

Власник «євробляхи» сплавив свій автомобіль, адже не зміг його ані розмитнити, ані вивезти за межи України

Спільнота, відома під назвою «Авто Євро Сила», виклала відео, у якому горить автомобіль Opel на європейських номерах.

В описі відео йдеться, що власник спалив автомобіль через те, що закон не дозволяє розмитнювати машини, які не дотягують до норми «Євро 2».

«Антинародний депутат Ковальчук за вказівкою автоолігархів «зробив» закон, за яким авто нижче «євро 2» не може бути ні розмитнено, ні вивезено з України», – йдеться у повідомлені.

Вочевидь, мається на увазі народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ковальчук, який є співавтором закону про екологічні вимоги до транспортних засобів.

«Тепер якщо людина хоче розмитнити авто яке коштує $500? як цей Opel, то вона має заплатити $1000 розмитнення та ще $500 за брокера + сертифікацію + документи + МРЕО. Тобто в три рази дорожче за авто. Таким чином, щоб вискочити з цього капкану, люди вибирають спалення авто в знак протесту», – так пояснюють вчинок на сторінці «Авто Євро Сила» у Facebook.

Цього року в Україні стартувало пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах. Як ним скористатися, дивіться за цим посиланням.