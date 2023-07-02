Ціни на яйця: експерти розповіли, що очікувати до кінця року

Ціни будуть високими на ринках, які постраждали від пташиного грипу, високих витрат і регуляторних змін

Ціни на яйця залишатимуться високими впродовж усього 2023 року, але їх середня вартість буде нижчою, ніж у першому кварталі поточного року. Про це йдеться у прогнозі аналітиків Rabobank.

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«Ціни будуть особливо високими на ринках, які сильно постраждали від пташиного грипу, високих витрат і регуляторних змін. На інших ринках ціни знизяться, але не до рівня 2021 року, оскільки високі виробничі витрати утримуватимуть ціни на високому рівні», – пояснюють експерти.

Аналітики зазначають, що надалі зміни на ринку мають бути більш орієнтовані на попит і покращення прихильності клієнтів, зменшення впливу пташиного грипу, а також втручання держави у покращення фінансування сектору.

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«Яєчна галузь, уряди та інші зацікавлені сторони повинні об'єднати зусилля для оптимізації ланцюгів доданої вартості та пов'язати ці зусилля з галузевими бізнес-моделями», – вважають у Rabobank.

Раніше повідомлялося, що ціни на шоколад суттєво зростуть. Ключовий виробник какао-бобів у світі – Гана, попередила європейських покупців, що вони повинні бути готові платити за боби більше, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче.

Також з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

До слова, національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».